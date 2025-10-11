Kho vàng Mỹ đạt kỷ lục

Giá vàng tăng vọt lên trên 3.824,5 USD/ounce vào đầu tuần, kéo dài đà tăng 45% trong năm nay, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và lo ngại về khủng hoảng ngân sách. Sự tăng giá phi mã này đẩy giá trị của kho dự trữ vàng Mỹ vượt qua ngưỡng 1.000 tỷ USD, tính theo giá thị trường.

Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính, dự trữ vàng của Mỹ hiện vào khoảng 261,5 triệu ounce (tương đương hơn 8.100 tấn), giữ vững vị thế là kho dự trữ lớn nhất thế giới, vượt xa các quốc gia xếp sau như Đức (3.400 tấn), Trung Quốc và Nga (khoảng 2.300 tấn mỗi nước).

Dù đạt giá trị thị trường hơn 1.000 tỷ USD, số vàng này trên sổ sách Chính phủ Mỹ chỉ được ghi nhận hơn 11 tỷ USD, vì vẫn áp dụng mức giá cố định 42,22 USD/ounce do Quốc hội ấn định từ năm 1973.

Giá vàng thị trường hiện tại tăng cao khiến kho dự trữ trị giá gấp hơn 90 lần so với giá trị sổ sách, làm dấy lên những suy đoán về việc chính phủ Mỹ sẽ định giá lại số vàng này. Nếu cập nhật giá trị dự trữ vàng theo giá thị trường, ngân khố Mỹ sẽ nhận thêm khoảng 990 tỷ USD.

Kho vàng Mỹ chạm mốc 1.000 tỷ USD. Ảnh: NYP

Số tiền khổng lồ đó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đủ để trang trải khoảng một nửa mức thâm hụt ngân sách 1.970 tỷ USD của Mỹ trong năm tài khóa tính đến tháng 8/2025.

Tuy nhiên, dù việc thay đổi cách hạch toán giá trị dự trữ vàng nghe có vẻ hấp dẫn trong bối cảnh giới hạn trần nợ công, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gần đây đã bác bỏ ý tưởng này. Ông Bessent phủ nhận đồn đoán, cho biết kế hoạch này không thực sự được xem xét nghiêm túc.

Giới chức cảnh báo rằng việc định giá lại có thể kéo theo những tác động sâu rộng đối với hệ thống tài chính, bao gồm gia tăng thanh khoản và kéo dài quá trình Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thu hẹp bảng cân đối kế toán. Mặc dù Mỹ chưa thực hiện, các quốc gia khác như Đức, Ý và Nam Phi đều đã từng quyết định định giá lại dự trữ vàng trong những thập kỷ gần đây.

Ai đang nắm giữ vàng của Mỹ?

Khác với hầu hết quốc gia khác, vàng của Mỹ được chính phủ trực tiếp nắm giữ (thông qua Bộ Tài chính), chứ không phải ngân hàng trung ương. Thay vào đó, Fed chỉ giữ các chứng chỉ vàng có giá trị tương ứng với lượng vàng Bộ Tài chính nắm giữ và cung cấp tiền mặt cho chính phủ để trao đổi.

Phần lớn kho dự trữ vàng của Mỹ được cất giữ lâu dài trong kho tại căn cứ quân sự nổi tiếng Fort Knox ở Kentucky. Số vàng này đã được chuyển đến từ New York và Philadelphia vào thập niên 1930, một phần nhằm giảm nguy cơ bị tấn công quân sự từ nước ngoài qua Đại Tây Dương. Phần còn lại được phân bổ tại các kho ở West Point, Denver, và một hầm sâu 24 mét bên dưới trụ sở của Fed tại khu hạ Manhattan, New York.

Kho vàng Fort Knox từ lâu đã trở thành biểu tượng, thậm chí là tâm điểm của nhiều thuyết âm mưu. Gần đây, cựu Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk còn đùa rằng họ sẽ “đích thân kiểm tra” xem vàng có thật sự còn ở đó.

Lượng vàng nắm giữ của các nước. Nguồn: Bloomberg

Các chuyên gia nhận định, cột mốc 1.000 tỷ USD mang ý nghĩa tâm lý rất lớn, mặc dù không làm thay đổi các yếu tố cơ bản.

Leanna Haakons, Chủ tịch và nhà sáng lập Black Hawk Financial, cho rằng, việc dự trữ vàng của Mỹ đạt giá trị 1.000 tỷ USD, ở nhiều khía cạnh, mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực chất, nhưng có thể tác động đến thị trường.

Bà giải thích thêm, những con số lớn thường củng cố đà tăng hiện có và có thể thu hút dòng vốn mới vào các quỹ ETF vàng và hợp đồng tương lai khi nhà đầu tư chạy theo xu hướng.

Tuy nhiên, bà Haakons cũng cảnh báo khi những cột mốc như thế này chiếm sóng trên truyền thông, nó có thể báo hiệu rằng giao dịch vàng đã trở nên quá tải, khiến thị trường dễ bị chốt lời hoặc biến động mạnh hơn.

Bà khuyên nhà đầu tư nên giữ cái nhìn tỉnh táo, bởi lẽ thông tin mới về việc định giá lại vàng không làm thay đổi các yếu tố cơ bản và đây chỉ là một dấu mốc mang tính tâm lý, chứ không phải thay đổi chính sách.