Deloitte, công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, dự báo năm 2030, Gen Z (thế hệ sinh ra từ 1997-2012) cùng Millennials (thế hệ sinh từ 1981-1996) sẽ chiếm 74% lực lượng lao động toàn cầu và định hình lại thị trường này. Khảo sát được hãng công bố tháng 5 cho thấy thế hệ nhân sự mới sẵn sàng từ chối các quy tắc và cấu trúc doanh nghiệp được xem là lỗi thời. Và họ tìm kiếm những cơ hội có thể mang lại sự cân bằng giữa thu nhập, ý nghĩa công việc và sức khoẻ tinh thần.

Xu hướng này cũng được các nhà tuyển dụng tại Việt Nam áp dụng khi nhân sự ngày càng trẻ hoá.

Mới đây, Great Place To Work tổ chức buổi tọa đàm Workplace Culture Masterclass 4, với sự tham gia chia sẻ của bà Hà Minh Châu - chuyên gia tư vấn văn hóa nơi làm việc cấp cao của Great Place To Work cùng đại diện tới từ Hilton Saigon, Vinmec và AXA Engineers. Tại buổi tọa đàm, đại diện của 3 doanh nghiệp nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2025 đã chia sẻ về những sáng kiến cải tiến văn hóa doanh nghiệp trước xu hướng trẻ hóa của thị trường lao động.

Bà Phạm Tấn Bảo Thuyên - Giám đốc Nhân sự Hilton Saigon, đơn vị đứng đầu hạng mục doanh nghiệp vừa trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2025 giới thiệu về mô hình “giờ làm việc linh hoạt”.

Mô hình này được áp dụng hơn một năm qua tại Hilton Saigon, giúp nhân sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống cá nhân. Theo bà, thay vì làm cố định 8 tiếng, nhân sự có thể linh hoạt cân đối thời gian làm việc mỗi ngày dựa trên khối lượng công việc. Tuy nhiên, tổng số giờ làm việc trong tuần của mỗi nhân sự phải đảm bảo đủ 42,5 giờ và phân bổ hợp lý, không dồn quá nhiều vào một ngày.

“Thực tế sau khi áp dụng, môi trường làm việc tại công ty trở nên năng động hơn và hiệu quả vẫn được đảm bảo”, bà Thuyên nói.

Theo bà Lê Thuý Anh, Chủ tịch Vinmec, tại Vinmec văn hoá sáng tạo, cải tiến được xem như ADN của doanh nghiệp, bên cạnh các yếu tố trách nhiệm, sự cam kết và năng lực xuất sắc. Song song với các công việc chuyên môn hằng ngày, công tác nghiên cứu khoa học được Vinmec khuyến khích đẩy mạnh. Những ý tưởng, nghiên cứu được hội đồng khoa học đánh giá có tính tác động và thông qua sẽ được quỹ khoa học của Vinmec đầu tư, tưởng thưởng xứng đáng.

Đối với cấp bậc lãnh đạo, yếu tố sáng tạo thậm chí còn được Vinmec đề cao hơn khi chiếm 30% trong bộ chỉ số đánh giá KPI, được thực hiện mỗi 6 tháng. “Văn hoá doanh nghiệp phải do các lãnh đạo làm gương. Vinmec đặt ra tiêu chuẩn như vậy”, bà Thúy Anh nói.

Nhờ chính sách này, Vinmec đã tạo ra được môi trường thúc đẩy tự sáng tạo, cải tiến hằng ngày trong mỗi nhân viên.

Theo “Chỉ số tốc độ sáng kiến cải tiến 2025” do Great Place To Work thực hiện, Vinmec đạt điểm 22/2, tức cứ 22 nhân viên thì chỉ có 2 người gặp lực cản trì hoãn việc sáng tạo.

Bà Hà Minh Châu - chuyên gia tư vấn cấp cao của Great Place To Work cho biết con số này cao hơn gấp đôi so với chỉ số lý tưởng toàn cầu là 11/2, cho thấy môi trường của Vinmec luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên đưa ra sáng kiến cải tiến.

Xu hướng xây dựng văn hoá mạnh dạn sáng tạo cũng diễn ra ngay tại các doanh nghiệp nhỏ như AXA Engineers, công ty tư vấn thiết kế hạ tầng.

“Các kỹ sư Việt Nam rất giỏi nhưng lại sợ sai”, ông Nguyễn Thành An - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty, nhận định sau nhiều năm làm việc.

Do đó, AXA Engineers hướng đến việc tạo “an toàn tâm lý” cho nhân viên để họ mạnh dạn đề xuất ý tưởng. Khi một sai sót xuất hiện, thay vì truy vấn trách nhiệm, ông An và tập thể cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi. Từ đó, doanh nghiệp xây dựng một “cẩm nang kinh nghiệm” dành cho toàn bộ nhân sự, để cùng nhau học hỏi và tránh lặp lại sai sót cũ.

“Doanh nghiệp tạo điều kiện để sai. Có như vậy mới tạo điều kiện sinh ra được ý tưởng mới”, ông An nói.

Tại buổi toạ đàm, các doanh nghiệp cho rằng sự linh hoạt trong văn hoá làm việc vẫn phải đảm bảo những giá trị cốt lõi mà bản thân công ty đang theo đuổi. Với Vinmec, xây dựng văn hoá sáng tạo dựa trên nền tảng là sự kỷ luật. Trong khi đó, bà Thuyên cho phép các nhân sự của mình tại Hilton Saigon thoả sức phát triển các ý tưởng sáng tạo, và sẽ chọn lựa những ý tưởng đảm bảo với giá trị mà khách sạn đang theo đuổi.

