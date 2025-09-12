Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), tháng 8 vừa qua, Việt Nam xuất khẩu được 972 tấn hoa hồi, kim ngạch đạt 4,5 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 61,5%, còn giá trị tăng 79,8%.

Lũy kế đến hết tháng 8/2025, các doanh nghiệp thu về khoảng 40,2 triệu USD (tương đương 1.042 tỷ đồng) nhờ xuất khẩu 10.248 tấn hoa hồi. Dù lượng hoa hồi xuất khẩu tăng 12,4%, nhưng kim ngạch lại giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

VPSA cũng cho biết, Ấn Độ vẫn là khách hàng truyền thống lớn nhất của hoa hồi Việt Nam. Ngoài ra, loại hoa khô cực phẩm này còn được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Trung Quốc, Trung Đông...

Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được 14.004 tấn hoa hồi, kim ngạch đạt 63,7 triệu USD, giảm 5,7% về lượng và giá trị giảm 16,2% so với năm 2023.

Theo báo cáo triển vọng xuất khẩu hoa hồi của các địa phương, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước duy nhất có thể sản xuất hồi với số lượng lớn nhờ điều kiện thuận lợi.

Số liệu thống kê cho thấy, diện tích trồng hồi ở nước ta khoảng 55.000 ha, sản lượng đạt 22.000 tấn, đứng thứ hai trên thế giới.

Loại cây này chủ yếu được trồng ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Việc thu hoạch diễn ra hàng năm theo hai mùa chính, trong đó vụ thu hoạch mùa Xuân kéo dài từ tháng 3 đến tháng 4, còn vụ mùa Thu kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11 hằng năm.

Thông thường, cây hồi phải từ 5 năm tuổi trở lên mới cho thu hoạch, mỗi năm chỉ có hai vụ nên hoa hồi được coi là mặt hàng hiếm.

Lạng Sơn nổi tiếng là vùng trồng hồi lớn nhất cả nước với 43.370 ha, trong đó hơn 28.000 ha hồi đang cho thu hoạch ổn định, sản lượng hoa hồi khô đạt từ 7.500-16.000 tấn/năm, ước tính doanh thu khoảng 1.700 tỷ đồng/năm.

Trên thế giới, hoa hồi là nguyên liệu trong ngành dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm.

Ở Việt Nam, hoa hồi góp phần tạo nên hương vị đặc trưng cho các món ăn như làm gia vị cho các món phở, cà ri, súp, hầm, món nướng... Trong khi tại phương Tây, hoa hồi cũng là một trong những loại gia vị được các đầu bếp nổi tiếng ưa chuộng, thường sử dụng trong các món ăn.

Chuyên gia ngành hàng gia vị cho biết, những năm gần đây, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam có nhiều bước phát triển. Các doanh nghiệp xuất khẩu đã chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng các quy trình sản xuất hiện đại và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm. Do đó, hoa hồi Việt Nam được ưa chuộng không chỉ trong nước mà còn ở thị trường quốc tế.