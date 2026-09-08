Khi thời trang nam bước vào cuộc chơi cạnh tranh bằng giá trị

Thị trường thời trang nam Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng. Sự đa dạng của thương hiệu, thương mại điện tử phát triển và khả năng tiếp cận các xu hướng quốc tế khiến người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn.

Trong bối cảnh đó, cạnh tranh của các thương hiệu không chỉ nằm ở việc đáp ứng nhu cầu mặc đẹp. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh sản phẩm, trong khi xu hướng thời trang liên tục thay đổi. Điều này đặt ra yêu cầu mới về cách thương hiệu tạo dấu ấn và xây dựng mối liên hệ với khách hàng.

Đặc biệt với nam giới trưởng thành, trang phục còn là công cụ định hình vị thế khi xuất hiện trước đối tác hay trong các sự kiện quan trọng. Đây chính là cơ sở để các thương hiệu nội địa tìm kiếm một giá trị khác biệt và khó bị sao chép, vượt ra ngoài những thuộc tính đơn thuần của sản phẩm.

Thị trường thời trang nam ngày càng nhiều lựa chọn, đặt ra yêu cầu mới về giá trị khác biệt của thương hiệu

Sau 10 năm hoạt động (2016 - 2026), Caluci lựa chọn bước vào cuộc cạnh tranh đó bằng một hướng đi khác: lấy “Tự tin” làm giá trị trung tâm và xác lập định vị “Tự tin bước thành công”.

Caluci chọn “sự tự tin” làm điểm khác biệt

Điểm đáng chú ý trong định vị mới của Caluci nằm ở sự dịch chuyển từ giá trị sản phẩm sang giá trị mà sản phẩm mang lại cho người mặc. Nếu những thuộc tính như chất liệu, thiết kế hay phom dáng trả lời câu hỏi “sản phẩm có gì”, thì “Tự tin bước thành công” hướng tới câu hỏi rộng hơn: trang phục đóng vai trò gì trong hành trình của người đàn ông hiện đại?

Theo cách tiếp cận này, thời trang không chỉ là lớp hoàn thiện cho diện mạo, mà góp phần tạo nên cảm giác chỉn chu, chủ động và sẵn sàng khi người mặc bước vào những hoàn cảnh quan trọng.

“Tự tin bước thành công” đánh dấu cách Caluci mở rộng vai trò của thời trang từ sản phẩm sang phong thái người mặc

Đây cũng là cách thương hiệu tìm kiếm khoảng trống khác biệt trong một thị trường mà các tính năng sản phẩm ngày càng dễ được so sánh. Thay vì chỉ nói về việc mặc đẹp, Caluci tập trung vào giá trị mà diện mạo có thể mang lại cho người mặc trong hành trình khẳng định hình ảnh cá nhân.

Sau cột mốc 10 năm, định vị mới vì thế không đơn thuần là thay đổi một thông điệp truyền thông, mà thể hiện sự chuyển dịch trong cách Caluci nhìn nhận vai trò của thương hiệu: đồng hành cùng nam giới trong việc xây dựng phong thái phù hợp với những bước tiến trong cuộc sống.

Từ định vị đến trải nghiệm: khác biệt phải được chứng minh

Một định vị chỉ có giá trị khi được chuyển hóa thành trải nghiệm cụ thể. Với Caluci, câu chuyện “Tự tin” được thể hiện qua TVC “Tự tin bước thành công”, đồng thời được nối tiếp bằng trải nghiệm sản phẩm.

Hình ảnh những bước chân tiến về phía trước xuyên suốt TVC trở thành cách trực quan hóa tinh thần chủ động, dám bước tới. TVC khắc họa những người đàn ông với nghề nghiệp, mục tiêu và hành trình khác nhau, qua đó cho thấy tính ứng dụng của trang phục Caluci trong nhiều hoàn cảnh của cuộc sống.

Những bước chân tiến về phía trước trở thành hình ảnh xuyên suốt, thể hiện tinh thần chủ động của người đàn ông hôm nay

Tuy nhiên, khác biệt thương hiệu sẽ khó tạo ra giá trị nếu chỉ dừng ở truyền thông. Định vị cũng cần được nối tiếp bằng chính trải nghiệm mặc. Các yếu tố như chất liệu, độ co giãn, khả năng giữ phom hay kỹ thuật cắt may phù hợp với vóc dáng nam giới Việt vì thế tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Khi trang phục tạo được sự thoải mái và vừa vặn trong chuyển động, “tự tin” có cơ sở để trở thành trải nghiệm thực tế thay vì chỉ là một thông điệp quảng bá.

Trải nghiệm mặc từ chất liệu, phom dáng đến kỹ thuật cắt may là nền tảng để định vị “Tự tin bước thành công” được cụ thể hóa

Nhìn từ góc độ thương hiệu, chiến lược của Caluci cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh của thời trang nam nội địa: khi sản phẩm ngày càng dễ bị so sánh, thương hiệu cần tạo ra một lý do lựa chọn nằm ngoài bản thân sản phẩm.

Với “Tự tin bước thành công”, Caluci đang lựa chọn lý do đó từ chính người mặc, từ cách một bộ trang phục hoàn thiện diện mạo đến cách diện mạo ấy góp phần tạo nên phong thái trong những bước tiến của mỗi người.

Sau 10 năm, câu chuyện của Caluci vì thế không chỉ nằm ở một định vị mới, mà ở cách thương hiệu lựa chọn dịch chuyển cuộc cạnh tranh: từ việc thuyết phục khách hàng bằng một sản phẩm tốt sang xây dựng một giá trị mà khách hàng có thể nhìn thấy trong chính hành trình của mình.

TV “Tự tin bước thành công” của Caluci: https://web.facebook.com/reel/1750686942808582

Bích Đào