Tối 4/9 tại nhà Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn ra đêm chung kết và lễ trao giải cuộc thi Thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Khoa phục Việt Nam.

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận hơn 100 tác phẩm. Ban giám khảo gồm các nhà nghiên cứu văn hóa, nhà thiết kế, chuyên gia di sản và giảng viên các trường đại học chuyên ngành thiết kế thời trang đã chọn 30 thiết kế xuất sắc trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong đó, 15 thiết kế tiêu biểu nhất được lựa chọn vào vòng chung kết để tranh tài ở các hạng mục giải thưởng.

Tại đêm chung kết, Ban tổ chức đã trao các giải: Thiết kế tiêu biểu - Tinh thần văn hiến cho thí sinh Nguyễn Thuỳ Linh với tác phẩm Văn uyên, Mạch nguồn di sản cho thí sinh Nguyễn Trà My (tác phẩm Đăng khoa) và Nguyễn Trúc Quỳnh (tác phẩm Khuê Văn Các), Diễn giải đương đại và Bình chọn online cho Nguyễn Thị Linh Chi (tác phẩm Khắc) và Hoàng Lâm Thuỳ Trang (tác phẩm Dòng chảy di sản), Khơi nguồn sáng tạo cho Mai Thị Ngọc Ánh (tác phẩm Vinh quy).

Tác phẩm "Đăng khoa".

Tác phẩm "Khuê Văn Các".

Tác phẩm "Văn Uyên".

Tiến sĩ Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi bày tỏ mong muốn đưa những giá trị của di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến gần hơn với công chúng thông qua ngôn ngữ thiết kế thời trang đương đại.

"Đây không chỉ là một sân chơi dành cho các nhà thiết kế trẻ mà còn là nơi di sản gặp gỡ sáng tạo, để di sản trở thành nguồn cảm hứng và nguồn lực cho những ý tưởng mới. Qua đó, Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thể trở thành không gian kết nối, ươm mầm tài năng trẻ, góp phần xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa", Tiến sĩ Đường Ngọc Hà nhấn mạnh.

Ảnh: BTC

Clip: T.Lê

Video: T.Lê