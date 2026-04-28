Tối 28/4, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm vang Tổ quốc đã diễn ra hoành tráng với sự tham dự của 40.000 khán giả, hàng nghìn nghệ sĩ và lực lượng biểu diễn.

Ngay từ những phút đầu tiên, tiết mục khai màn Âm vang Tổ quốc do Tùng Dương thể hiện cùng dàn hợp xướng và hàng trăm diễn viên đã dựng lên một bức tranh âm nhạc hoành tráng.

Chương 1 mở ra bằng không gian sử thi, nơi âm thanh trống đồng vang lên như nhịp đập nguyên sơ của dân tộc. Khán giả được dẫn dắt qua các tiết mục giàu tính biểu tượng như Khởi nguyên, Nhịp sống Lạc Việt, tái hiện huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, đời sống lao động và tín ngưỡng dân gian.

Điểm nhấn là Phù Đổng Thiên Vương do ca sĩ Đức Phúc trình bày như một bản hùng ca về tinh thần quật cường, cùng Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời (Nguyễn Trần Trung Quân, Nhật Huyền) - nơi khát vọng phát triển được cất lên bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Nếu chương 1 là cội nguồn, thì chương 2 là ký ức lịch sử sống động. Liên khúc Từ làng Sen - Ví giặm - Tiếng hát giữa rừng Pác Bó đưa khán giả trở về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua giọng hát của Bùi Lê Mận, Thanh Phong, Linh Chi.

Liên khúc Tình em - Cô gái mở đường - Đường Trường Sơn xe anh qua mang đến một lát cắt về thế hệ thanh niên thời chiến - những con người đã đi qua bom đạn để giữ lại hòa bình hôm nay.

Tiết mục Bình yên Tổ quốc kết hợp diễu binh - trình diễn của lực lượng vũ trang đã tạo nên một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất đêm diễn. Hình ảnh quân đội, công an, kỵ binh, quân khuyển… di chuyển trong đội hình trang nghiêm, hòa cùng âm nhạc, khiến khán giả rất thích thú.

Điểm nhấn đáng chú ý là Người Việt mình thương nhau (Cẩm Ly, Hòa Minzy) - ca khúc từng gây tranh luận trước giờ diễn được hai giọng ca thể hiện. Tác giả ca khúc đã sửa ca từ gây tranh cãi "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" bằng "dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng".

Tiết mục ''Người Việt mình thương nhau'' của Cẩm Ly và Hoà Minzy trên VTV:

Không khí tiếp tục được đẩy lên cao với Việt Nam tinh hoa (Anh Tú), Việt Nam ngày nắng mới (Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc…) với những bản phối EDM trẻ trung.

Ca khúc Nối vòng tay lớn do Phương Thanh, Phạm Anh Khoa thể hiện được nhiều khán giả hát vang trong ánh sáng rực rỡ, khép lại phần truyền hình trực tiếp bằng một thông điệp đoàn kết là sức mạnh.