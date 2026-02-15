Ra mắt cùng thời điểm với phim Thỏ ơi! của Trấn Thành nhưng Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang tại Hà Nội tối 14/2 vẫn thu hút lượng fan lớn cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ.

Trường Giang, Nhã Phương, Anh Tú Atus, Đoàn Minh Anh, Lê Khánh, Như Vân và Đức Phúc tại sự kiện ra mắt tối 14/2.

Sau 5 năm ấp ủ và chuẩn bị, Trường Giang chính thức giới thiệu dự án điện ảnh Nhà ba tôi một phòng đến khán giả Thủ đô. Đây là bộ phim đầu tay anh kiêm 4 vai trò: Đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính và giám đốc sản xuất. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông cùng đông đảo nghệ sĩ góp mặt: Hoà Minzy, Đức Phúc, S.T Sơn Thạch, Hương Ly, Trung Ruồi, Hồng Diễm, Thanh Sơn, Tuấn Ngọc, Minh Trang, Kiều My, Đỗ Duy Nam, Kim Oanh...

Đáng chú ý, Hoà Minzy xuất hiện rạng rỡ trong trang phục nổi bật, thu hút nhiều ống kính khi sánh bước cùng Đức Phúc đến chúc mừng Trường Giang. Với sự góp mặt chung vui của các nghệ sĩ càng góp phần tăng thêm sức nóng cho bộ phim trước thềm công chiếu.

Hoà Minzy, S.T Sơn Thạch ủng vợ vợ chồng Trường Giang.

Sự xuất hiện của Trường Giang cùng dàn diễn viên chính gồm Lê Khánh, Như Vân, Anh Tú Atus và Đoàn Minh Anh trở thành tâm điểm của thảm đỏ. Trường Giang sánh bước bên bà xã Nhã Phương với hình ảnh tình cảm, liên tục dành cho nhau những cử chỉ thân mật, ấm áp. Khoảnh khắc đời thường nhưng chân thành của cặp đôi càng khiến tinh thần gia đình - chủ đề trung tâm của bộ phim được lan tỏa rõ nét hơn trong đêm ra mắt.

Hồng Diễm, Bảo Hân hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim của đồng nghiệp.

Lê Khánh và Như Vân gây ấn tượng khi xuất hiện trong hai tông màu đỏ - vàng đối lập, tạo điểm nhấn thị giác nổi bật và thu hút ống kính. Trong khi đó, Đoàn Minh Anh - gương mặt Gen Z của phim khoe nhan sắc tươi trẻ và vóc dáng thanh thoát ở tuổi 18, mang đến sắc thái trẻ trung, hiện đại cho tổng thể dàn diễn viên trong đêm premiere. Trong phim, Đoàn Minh Anh đóng vai An - con gái ông Thạch do Trường Giang thủ vai.

Trường Giang mang đến hình ảnh người cha giàu nội tâm, không hoàn hảo nhưng chan chứa tình thương. Lối diễn tiết chế, tập trung vào ánh mắt và những khoảng lặng giúp nhân vật trở nên đời thường, gần gũi. Các phân đoạn cao trào giữa anh và Đoàn Minh Anh được đánh giá là điểm nhấn cảm xúc của phim. Bộ đôi trẻ Anh Tú Atus và Đoàn Minh Anh góp phần tạo nên màu sắc tươi mới, cân bằng nhịp phim bằng nguồn năng lượng trẻ trung nhưng vẫn đảm bảo chiều sâu tâm lý.

Trường Giang và Minh Anh vào vai bố con trong phim.

Trường Giang xúc động trước tình cảm nồng nhiệt từ khán giả Thủ đô khi tái xuất điện ảnh sau 5 năm. “Tôi mong bộ phim sẽ chạm đến trái tim mọi người, nhất là trong dịp Tết - khi gia đình là điều quan trọng nhất”, anh nói.

Nhà ba tôi một phòng ra rạp từ mùng 1 Tết (tức 17/2). Ngoài dàn diễn viên chính, phim còn có sự xuất hiện của dàn diễn viên khách mời đình đám gồm: HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, Otis, Phát La, Lâm Vỹ Dạ, Tiến Luật...

Anh Tú Atus hút lượng lớn fan tại sự kiện công chiếu ở Hà Nội.

Trailer phim:

