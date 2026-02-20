'Chơi' Tết cầu kỳ, nhớ vị xuân xưa

Chia sẻ với VietNamNet, Cẩm Ly kể mỗi năm Tết, chị luôn trong trạng thái tất bật. Ca sĩ tự tay làm mọi việc lớn nhỏ, từ mua sắm, trang hoàng nhà cửa đến cúng kiếng tất niên.

Ca sĩ Cẩm Ly cố gắng giữ Tết xưa.

Vốn tính cầu toàn, Cẩm Ly chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày đầu năm. Chị chỉ mua hoa ở Chợ Hồ Thị Kỷ, bánh mứt phải vào Chợ An Đông, còn trái cây bắt buộc đến Chợ Bàn Cờ. Ngay cả bao lì xì, câu đối chúc Tết Cẩm Ly cũng chọn đặt tại một sạp của người Hoa tại Chợ Lớn.

Đêm Giao thừa, Cẩm Ly chưng mâm ngũ quả, hoa và bày biện lên các ban thờ. Sáng mùng 1, cả gia đình đi chúc Tết 2 bên nội, ngoại rồi bắt đầu kế hoạch du xuân vào các mùng.

Ca sĩ học theo các tập tục kiêng kỵ ngày Tết được dạy từ ông bà, cha mẹ như: Không được quét rác ra ngoài nhà, gia đình phải vui vẻ, không được lớn tiếng hay mặc đồ hợp vía “lấy hên” cho cả năm.

Thỉnh thoảng, Cẩm Ly nhớ cái Tết lúc còn nhỏ, chị và các chị em Minh Tuyết - Hà Phương thức đêm phụ mẹ gói bánh, mỗi người một việc cho trọn vẹn rồi lại tất bật chạy show. Với chị, Tết xưa như cuốn phim tua chậm với ký ức không thể nào quên.

Càng lớn tuổi, Cẩm Ly ít nhiều gói ghém mọi thứ hơn song chị cố gắng giữ nét truyền thống như một cách để hoài niệm và trao truyền lại các con.

“Tôi chưa thấy chán hay ghét Tết mà thấm được câu cực thế nào từ các ông bà xưa. Nhưng cái bận rộn, cực ấy là tôi tự nguyện để có được ngày Tết như ý”, chị kể.

Ca sĩ tổng kết năm 2025 với 2 chữ “hài lòng”. Bên cạnh 1 số show diễn cá nhân, chị tham gia các dự án cộng đồng, thiện nguyện giúp đỡ người dân bị bão lũ hay hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Mới đây, Cẩm Ly được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM trao tặng bằng khen vì các đóng góp tích cực.

Cẩm Ly làm nghề bền bỉ, giữ sức hút ở tuổi trung niên.

Cẩm Ly tham gia vài chương trình cùng các bạn Gen Z. Với ca sĩ, cảm giác được hòa vào không khí làm việc của người trẻ giúp chị học hỏi nhiều điều, khiến bản thân mới mẻ hơn.

Tiếp xúc các bạn trẻ, Cẩm Ly thấy nuối tiếc và chỉ mong được quay lại thuở đôi mươi để có thể làm nhiều việc hơn. Đôi khi hát 1 bài hát, ca sĩ giật mình tự hỏi không biết liệu khán giả có chê lớn rồi còn điệu đà, nhí nhảnh hay không. Chị quan niệm nghệ sĩ không giới hạn tuổi tác nên thấy vui mỗi lần bước ra sân khấu.

Cẩm Ly bật mí suốt 2 mùa Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, chị đều được đơn vị ngỏ lời mời tham gia. Tuy nhiên, giọng ca Người về cuối phố tự thấy bản thân không kham nổi nên đành từ chối.

“Chương trình như xã hội thu nhỏ, nơi các chị em đồng nghiệp gặp gỡ, giao lưu và gắn kết nhau. Tôi có xem và rất thích dẫu vậy tuổi này cần lượng sức”, chị kể.

Sức khỏe thất thường, tiết lộ nguyện vọng ở tuổi 56

Nhìn lại sự nghiệp ca hát kéo dài suốt 33 năm, Cẩm Ly nói nhiều đêm chị rơi nước mắt vì chặng đường đến hiện tại vẫn rực rỡ. Chị quan niệm nghệ sĩ cần nhất là sức bền, thay vì sự rực rỡ trong phút chốc rồi lại lặng lẽ chìm xuống trong tiếc nuối.

Trong các đêm diễn, nhìn xuống hàng ghế khán giả chật kín người, Cẩm Ly thầm biết ơn cuộc đời, Tổ nghiệp đã cho bản thân sống trọn vẹn trong ánh hào quang của nghệ thuật.

Cẩm Ly có thâm niên 33 năm ca hát.

Lúc này, chị không nghĩ ganh đua với các bạn trẻ hay mưu cầu sự nổi tiếng nhưng vui vì biết rằng cái tên Cẩm Ly còn đọng lại trong lòng mọi người.

Vài năm gần đây, Cẩm Ly ít chạy show ca hát vì yếu tố sức khỏe. Chị bị chứng viêm đa xoang từ cuối năm 2017, khiến giọng hát bị ảnh hưởng, thậm chí có lúc cất giọng không thành tiếng.

Ca sĩ nói ai bị xoang lâu năm đều biết bệnh này không thể khỏi hẳn, chỉ là tùy đợt bị nặng hay nhẹ. Cẩm Ly uống từ thuốc Tây đến thuốc Nam, thăm khám nhiều nơi bệnh đều không dứt điểm. Chị xem bệnh là "bạn thân" vì xác định phải gắn bó cả đời.

Từ bệnh tật, ca sĩ nhận ra được giá trị của sức khỏe, tự hứa với lòng sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn ở tuổi trung niên.

“Bệnh xoang của tôi phụ thuộc vào thời tiết và môi trường xung quanh. Nhiều lúc tôi nói chuyện bình thường, giọng trong nhưng 1 lát sau là khàn đục ngay. Sức khỏe tôi vốn “gớm” lắm, sức đề kháng cũng yếu nên phải thích nghi thôi”, chị chia sẻ.

Thời gian không đi hát, ca sĩ nhận lời mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi lớn trên truyền hình. Nhờ thế, Cẩm Ly không rời xa showbiz, vẫn có sự liên kết với khán giả. Chị chỉ dạy, hướng dẫn thí sinh các ca khúc để họ cất giọng thay mình.

Tổ ấm của vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy bên 2 con gái.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Cẩm Ly còn được ngưỡng mộ bởi tổ ấm bên ông xã - nhạc sĩ Minh Vy. Họ gắn bó hơn 20 năm, có 2 con gái.

Cẩm Uyên và Cẩm Anh - 2 con gái của vợ chồng Cẩm Ly đều đã bước vào ngưỡng cửa đại học. Ca sĩ nói đùa "đau đầu" trong việc dạy dỗ vì các con bắt đầu có sự thay đổi trong suy nghĩ. Chị cố gắng nhẫn nại để tập làm người bạn, lắng nghe và chia sẻ cùng con.

Ở lứa tuổi teen, mỗi bé đều có thế giới riêng. Cẩm Ly cảm giác các con ngày càng rời xa vòng tay mẹ nên đôi lúc cảm thấy buồn lo vì điều này.

"Tôi sợ đến ngày vuột mất các con. Cứ nghĩ ngày xa con tôi không dám nghĩ và hình dung đến. Đôi lúc tôi chỉ ước các con vẫn như ngày xưa, luôn trong vòng tay để mình được chăm lo, bảo ban", ca sĩ nghẹn ngào kể.

Giọng ca 7X và ông xã ở biệt thự triệu đô, có tài sản "khủng" nhưng luôn giữ nếp sống giản dị, không chạy theo hàng hiệu đắt tiền.

Cẩm Ly càng không khoe khoang cuộc sống gia đình. Với chị, một tổ ấm mà vợ chồng hạnh phúc, vui vẻ, con cái ngoan ngoãn là đủ.

Khi rảnh rỗi, Cẩm Ly tập tành quay vlog sinh hoạt và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị tận dụng sân thượng để trồng các loại rau, cây trái ăn quả.

Cẩm Ly khoe đến nay đã trồng 20 loại trái: Bầu, mướp, bí đỏ, ổi, cóc, mãng cầu, dưa hoàng kim hay các loại rau như: quế, ngò gai, húng... Nhờ mát tay trồng trọt, chị bị nhiều người trêu đùa "làm nông dân nên quên luôn ca hát".

Clip Cẩm Ly hát "Xuân quê tôi"

Ảnh, clip: HK, NVCC