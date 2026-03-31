Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống camera do Công ty TOPES (Hàn Quốc) triển khai được vận hành từ ngày 27/8/2025 đến 15/3/2026, gồm 21 thiết bị lắp đặt tại nhiều vị trí trọng điểm trên hai tuyến đường.

Dữ liệu ghi nhận cho thấy, tuyến Phạm Văn Đồng chiếm phần lớn số vi phạm với hơn 2,2 triệu lượt xe máy đi vào làn dành cho ô tô. Trong khi đó, trên tuyến Võ Chí Công, hệ thống cũng phát hiện hơn 830.000 lượt vi phạm tương tự.

Đáng chú ý, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ ghi hình mà còn tự động phát hiện hành vi đi sai làn, nhận diện biển số và lưu trữ hình ảnh, video phục vụ xử lý vi phạm.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tỷ lệ phát hiện đạt khoảng 95% vào ban ngày và 90% vào ban đêm, đảm bảo hiệu quả ngay cả trong điều kiện giao thông phức tạp.

Không chỉ phục vụ công tác xử phạt, hệ thống còn hỗ trợ thu thập dữ liệu, đo đếm lưu lượng phương tiện trên từng làn đường. Từ đó, cơ quan quản lý có thêm cơ sở để phân tích, điều hành và điều chỉnh tổ chức giao thông một cách khoa học, phù hợp thực tế.

Trên cơ sở kết quả bước đầu, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị chuyển giao toàn bộ hệ thống camera cho Công an TP Hà Nội quản lý, nhằm đảm bảo vận hành đồng bộ, phục vụ lâu dài cho công tác giám sát và xử lý vi phạm.

Trước đó, từ ngày 4/7/2025, Sở Xây dựng đã tổ chức phân làn giao thông trên tuyến Phạm Văn Đồng, đoạn từ nút giao Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt đến lối vào khu đô thị Ciputra, nhằm giảm xung đột giao thông và nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.