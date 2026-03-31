Liên quan đến đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm bệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan. Đồng thời, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây này.

Ngày 30/3, PV VietNamNet đã đến “căn bếp” của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát tại xóm 4, xã Hồng Vân (Hà Nội). Đây là nơi chế biến thịt lợn nhiễm bệnh rồi đưa vào một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội.

“Căn bếp” này có kết cấu một tầng, mái tôn, hai cửa ra vào ở các mặt ngõ và được lắp 3 camera giám sát an ninh bên ngoài.

Sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát, cơ sở này đã ngừng hoạt động.

Người dân sinh sống tại khu vực cho biết, Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát chuyển về địa chỉ trên khoảng năm 2019. Mỗi ngày, có khoảng 6-7 công nhân đến làm việc buổi sáng, sau đó rời đi. Các thực phẩm được vận chuyển bằng ô tô, xe ba bánh...

Trước đó, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc. Lò mổ này cung cấp thịt lợn cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các công ty cung cấp thực phẩm.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lò mổ này đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Hiền cùng một số đối tượng đã câu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang rồi vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa đi tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn chết được đưa vào giết mổ.

Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn bệnh (tương đương gần 300 tấn thịt). Số thịt lợn này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Đáng chú ý, Công ty Cường Phát đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội.

