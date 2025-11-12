XEM VIDEO:

Ngày 12/11, Công an phường Tân Tiến (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ một đối tượng bẻ khóa trộm xe máy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h25 ngày 11/11, một đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ đi đến hẻm 1431, đường Nguyễn Ái Quốc (phường Tân Tiến), sau đó tiếp cận chiếc xe máy BKS 60AA-67607 đang dựng trước một cửa hàng.

Hình ảnh thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ tẩu thoát cùng tang vật. Ảnh cắt từ clip

Đối tượng nhanh chóng dùng dụng cụ bẻ khóa, nổ máy xe rồi tẩu thoát cùng đồng bọn. Toàn bộ sự việc, từ lúc tiếp cận đến khi trộm xe và tẩu thoát, diễn ra chưa đầy 10 giây và đã được camera an ninh ghi lại.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai người liên quan và trích xuất camera an ninh để xác minh danh tính các đối tượng.

Lực lượng chức năng đang truy tìm tang vật và truy bắt các đối tượng liên quan.