Ngày 31/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can bốn đối tượng gồm: Nguyễn Văn Toàn, Lê Mạnh Hà, Lê Văn Thưởng, Lò Văn Thắng, để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
Trước đó, trong khi tuần tra, Công an phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh phát hiện đối tượng Lê Mạnh Hà (SN 1989, trú tại xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe cẩu tự hành biển kiểm soát 35H-001.02 chở theo 3 bó thép chưa qua sử dụng ra khỏi công trường.
Công trường này thuộc quản lý của Công ty TNHH Năng lượng và Linh kiện EV Foxconn Việt Nam (đóng tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, phường Phong Cốc).
Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác phối hợp với Công an phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh và Ban an toàn của Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam (chủ đầu tư dự án) tiến hành kiểm tra và mời đối tượng Hà về trụ sở Công an phường Phong Cốc để làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Lê Mạnh Hà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cung cấp thông tin về các đồng phạm, bao gồm: Nguyễn Văn Toàn (SN 1982, đội trưởng đội bảo vệ công trường), Lê Văn Thưởng (SN 1983, nhân viên bảo vệ) và Lò Văn Thắng (SN 2002, công nhân trong công trường).
Nhóm đối tượng này thống nhất thực hiện 7 vụ trộm cắp vật tư, chiếm đoạt tổng cộng hơn 15 tấn thép các loại, với tổng trị giá lên đến hơn 232 triệu đồng. Số thép này là tài sản của Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam.