Camera lùi và cảm biến lùi khác nhau ở điểm nào?

Camera lùi là gì? Camera lùi, hay còn gọi là camera chiếu hậu, là một thiết bị điện tử được gắn ở phía sau xe, thường là gần biển số hoặc trên cốp xe. Chức năng chính của nó là thu lại hình ảnh phía sau xe và truyền trực tiếp lên màn hình hiển thị trong khoang lái, thường là màn hình trung tâm hoặc gương chiếu hậu tích hợp. Khi tài xế cài số lùi (R), hệ thống sẽ tự động kích hoạt, cung cấp một góc nhìn trực quan về không gian phía sau. Lắp camera lùi kèm màn hình Android để tăng độ nét và góc quan sát cho hình ảnh hiển thị. Ưu điểm: - Lùi vào vị trí đỗ hẹp. - Lùi xe trong bãi đỗ đông phương tiện. - Quan sát vạch kẻ hoặc mép vị trí đỗ. - Phát hiện vật thể nằm thấp phía sau xe. - Hỗ trợ căn khoảng cách với xe phía sau. Nhược điểm: - Ống kính camera có thể bị mờ do mưa, sương mù, bùn đất hoặc bụi bẩn, làm giảm chất lượng hình ảnh và hiệu quả hoạt động. - Mặc dù có vạch kẻ, việc ước lượng khoảng cách qua màn hình vẫn có thể sai lệch do hiệu ứng mắt cá của ống kính góc rộng, đòi hỏi người lái phải có kinh nghiệm. - Camera lùi chất lượng cao thường có chi phí lắp đặt và thay thế cao hơn so với cảm biến lùi.

Cảm biến lùi là gì? Cảm biến lùi, còn gọi là cảm biến đỗ xe, là một hệ thống sử dụng sóng siêu âm hoặc sóng điện từ để phát hiện vật cản phía sau xe. Các cảm biến nhỏ thường được gắn trên cản sau của xe (thường là 2, 4 hoặc 6 mắt). Khi xe lùi, các cảm biến này phát ra sóng và chờ sóng phản xạ lại từ vật cản. Khi phát hiện vật cản, hệ thống sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo cho người lái. Tín hiệu này thường là âm thanh “bíp bíp” với tần suất tăng dần khi xe tiến gần vật cản. Một số hệ thống còn có màn hình hiển thị nhỏ trong khoang lái, cho biết vị trí vật cản và khoảng cách ước tính bằng số hoặc vạch màu. Cảm biến lùi hoạt động độc lập với điều kiện ánh sáng, nên rất hiệu quả vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn kém. Các mắt cảm biến hồng ngoại sau đuôi xe có thể nhận biết được chướng ngại vật. Ưu điểm: - Âm thanh cảnh báo trực quan giúp người lái không cần rời mắt khỏi gương chiếu hậu hoặc cửa sổ, duy trì sự tập trung vào môi trường xung quanh. - Cảm biến hoạt động dựa trên sóng, không bị ảnh hưởng bởi bóng tối, mưa lớn hay sương mù. - So với camera lùi, cảm biến lùi thường có chi phí lắp đặt và bảo trì thấp hơn. Nhược điểm: - Cảm biến chỉ phát hiện vật cản trong phạm vi hoạt động của từng mắt cảm biến. Các vật cản quá nhỏ, quá thấp hoặc nằm giữa các mắt cảm biến có thể bị bỏ qua. - Cảm biến chỉ hoạt động hiệu quả trong một phạm vi nhất định (thường là vài mét), không bao quát được toàn bộ khu vực phía sau xe.