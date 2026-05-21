Vụ tai nạn thương tâm xảy ra hôm 19/5 tại phường Chơn Thành, TP Đồng Nai khi một tài xế điều khiển Mazda CX-8 lùi xe vô tình cán qua một bé gái hơn 1 tuổi ngay trong sân nhà đang gây ám ảnh mạnh với cộng đồng mạng.

Nguồn video: Hanoi24h

Theo hình ảnh từ đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, tài xế đi vòng qua đuôi xe, lên cabin và bắt đầu lùi thì một bé gái hơn 1 tuổi bất ngờ từ trong nhà đi ra, đứng ngay sau lốp xe sau bên phải.

Tài xế không phát hiện ra nên vẫn lùi xe và cán cả 2 bánh xe qua người bé gái khiến bé tử vong tại chỗ.

Rất nhiều người dùng băn khoăn, chiếc xe SUV Mazda CX-8 công nghệ hiện đại, thường có cảm biến lùi, sẽ phát tín hiệu cảnh báo "tít tít" khi có chướng ngại vật phía sau nhưng vì sao tài xế vẫn không phát hiện kịp thời bé gái phía sau xe?

Phân tích từ góc độ kỹ thuật cho thấy, nguyên nhân cốt lõi của tai nạn phần lớn đến từ điểm mù phía sau xe SUV.

Bé gái hơn 1 tuổi có chiều cao chỉ khoảng 70-80cm, tương đương chiều cao lốp xe CX-8 khoảng 73cm (kích thước la-zang 19 inch, kích thước lốp 225/55R19).

Khi bé đứng hoặc ngồi chơi ngay sát lốp xe SUV gầm cao, bề thế như Mazda CX-8, hình ảnh của bé sẽ gần như “biến mất” hoàn toàn khỏi tầm quan sát và góc quét của cảm biến lùi (nếu xe thuộc bản đời cao có trang bị) nên có thể xe đã không phát tín hiệu cảnh báo. Vì thế, dù tài xế có nhìn gương chiếu hậu vẫn không phát hiện ra.

Trong tình huống này, người lái lên xe nổ máy và lùi ngay lập tức, tai nạn thương tâm là điều gần như không thể tránh khỏi.

Bé gái lao về phía đuôi xe quá bất ngờ khiến tài xế xe Mazda CX-8 không kịp trở tay. Ảnh chụp màn hình

Một số người xem cho rằng, nguyên nhân chủ quan của tài xế khi lùi xe bất cẩn là bởi trước đó, người này đã đi qua phía sau và không thấy có vật cản. Nhưng sự xuất hiện của bé gái quá bất ngờ nên đã không lường trước được.

Một câu hỏi khác được đặt ra: Vì sao một mẫu xe hiện đại lại không ngăn được tai nạn? Thực tế, Mazda CX-8 ở các phiên bản cao được trang bị gói an toàn chủ động i-Activsense với camera 360 độ, cảm biến va chạm trước sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ phanh khi lùi. Tuy nhiên, ở các bản tiêu chuẩn như Deluxe hoặc Luxury, nhiều công nghệ kể trên không xuất hiện.

Ngay cả khi có đầy đủ công nghệ, các chuyên gia lái xe an toàn vẫn nhấn mạnh hệ thống hỗ trợ không phải "lá chắn tuyệt đối". Cảm biến có thể không nhận diện được vật thể quá thấp, quá nhỏ hoặc di chuyển đột ngột. Camera lùi có thể bị lóa sáng, khuất góc. Thậm chí, nếu người lái tắt tính năng an toàn hoặc lùi xe quá nhanh, hệ thống cũng không kịp can thiệp.

Làm sao để hạn chế tối đã những sự cố đáng tiếc khi lùi xe?

Để hạn chế tối đa những tai nạn đau lòng khi lùi xe, các chuyên gia khuyến cáo tài xế cần tuân thủ nghiêm các nguyên tắc an toàn sau:

Trước hết là quy tắc "một vòng quanh xe". Tuyệt đối không lên xe, nổ máy và lùi ngay. Hãy dành vài chục giây đi quanh xe để kiểm tra vật cản, đặc biệt chú ý khu vực sau đuôi và gầm xe, nơi trẻ em hoặc thú cưng có thể đang chơi đùa.

Thứ hai, hãy kết hợp tối đa các giác quan. Khi lùi xe, cần đồng thời quan sát camera lùi hoặc camera 360 độ (nếu có), rà soát cả ba gương và hạ kính cửa sổ để nghe âm thanh bên ngoài.

Thứ ba, thay đổi thói quen đỗ xe. Với nhà có gara riêng, nên đỗ xe theo hướng lùi vào trong để khi di chuyển ra ngoài, người lái tiến xe với tầm nhìn trực diện, an toàn hơn nhiều so với lùi.

Cuối cùng, luôn lùi xe với tốc độ rất chậm, chân đặt sẵn trên bàn đạp phanh để có thể dừng xe ngay lập tức khi phát hiện bất thường.

Bên cạnh trách nhiệm của người cầm lái, các bậc phụ huynh cũng tuyệt đối không để trẻ nhỏ tự do chơi đùa ở khu vực gara, sân nhà có xe ra vào hoặc bãi đỗ xe.

Công nghệ an toàn sinh ra để hỗ trợ con người, không phải để thay thế sự cẩn trọng. Sự tập trung, ý thức và trách nhiệm của tài xế mới là yếu tố quan trọng để ngăn chặn những bi kịch đau lòng, nơi chỉ một khoảnh khắc bất cẩn cũng có thể đánh đổi bằng cả một sinh mạng.

