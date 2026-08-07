Lùi ô tô vào vị trí đỗ xe hay còn gọi là "lùi chuồng" luôn được xem là một trong những kỹ năng khiến nhiều tài xế, đặc biệt là người mới cầm lái cảm thấy áp lực. Thực tế, không ít vụ va quệt tại bãi đỗ chật hẹp, tầng hầm chung cư hay ngõ nhỏ xảy ra vì người lái quá vội vàng, không kiểm soát được tay lái hoặc quá tin vào camera, cảm biến.

Đưa xe vào các vị trí đỗ chật hẹp là một trong những kỹ năng mà nhiều lái mới phải "toát mồ hôi". Ảnh được tạo bởi AI

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng, giảng viên đào tạo lái xe tại Hà Nội với hơn 20 năm kinh nghiệm cho biết, việc lùi xe trong không gian hẹp không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp, nhưng yêu cầu người lái phải bình tĩnh quan sát và phối hợp nhịp nhàng giữa việc đánh lái và chân ga, phanh.

"Nhiều người nghĩ lùi xe khó vì phải đánh lái nhiều và căn không gian xung quanh chiếc xe, nhưng thực tế điều nguy hiểm nhất là người lái mất bình tĩnh. Chỉ cần hấp tấp hoặc cố lùi thêm vài centimet khi chưa quan sát kỹ là rất dễ va chạm", anh Tùng chia sẻ.

Theo vị chuyên gia, lý do việc đỗ xe vào vị trí chật hẹp được gọi là "lùi chuồng" bởi vì với cấu tạo hệ thống lái đặt ở bánh trước, việc lùi xe giúp người lái điều chỉnh chính xác hơn. Thậm chí có những trường hợp không thể tiến vào chỗ đỗ được, bắt buộc người lái phải lùi.

Nguyên tắc khi xoay trở lùi chuồng là "tiến bám lưng, lùi bám bụng". Ảnh đồ hoạ: Hoàng Hiệp

Tuỳ vào việc ghép xe ngang hay dọc, nhưng nguyên tắc đầu tiên là "tiến bám lưng, lùi bám bụng". Khi tiếp cận vị trí đỗ, người lái nên chủ động đưa xe tiến lên thêm một đoạn và đánh chếch lái để tạo góc tới rộng hơn trước khi lùi. Đây là thao tác đơn giản nhưng giúp giảm đáng kể số lần phải chỉnh lái.

Trước khi lùi, tài xế cũng cần dành vài giây quan sát toàn bộ khu vực xung quanh, đặc biệt là các góc khuất phía sau, cột bê tông, xe máy dựng sát vách hoặc trẻ nhỏ có thể bất ngờ xuất hiện.

Trong quá trình lùi, tốc độ nên được duy trì ở mức rất chậm. Chuyên gia khuyến cáo chỉ nên nhả phanh để xe tự bò thay vì đạp ga. Khi xe di chuyển chậm, người lái sẽ có nhiều thời gian xử lý nếu phát hiện tình huống bất ngờ.

Khi tiếp cận vị trí đỗ, người lái nên chủ động đưa xe tiến lên thêm một đoạn và đánh chếch lái để tạo góc tới rộng hơn trước khi lùi. Ảnh: Car and Driver

Theo vị giáo viên đào tạo thực hành lái xe, việc đánh lái cần thực hiện theo từng bước, quan sát diễn biến của thân xe rồi mới tiếp tục điều chỉnh. Nếu nhận thấy góc vào chưa đủ rộng, người lái nên mạnh dạn tiến lên để căn chỉnh lại thay vì cố lùi cho bằng được.

"Tôi thường nhắc các học viên, không có quy định nào bắt buộc phải lùi một lần là vào đúng vị trí. Những tài xế nhiều kinh nghiệm vẫn thường phải tiến lên, lùi xuống vài lần để có góc đẹp. Điều quan trọng là an toàn chứ không phải sĩ diện", anh Tùng nói.

Một sai lầm khá phổ biến được anh Tùng chỉ ra là tài xế chỉ chú ý nhìn 1 bên gương mà "quên" mất bên còn lại, dẫn đến những va chạm không đáng có. Ngoài ra, nhiều tài xế hiện nay quá phụ thuộc vào các công nghệ hỗ trợ như camera 360 độ, cảm biến... khiến việc lùi xe ở không gian hẹp thiếu đi sự chuẩn xác.

"Các chức năng nói trên của xe chỉ góp phần hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn việc quan sát bằng mắt thường thông qua các gương chiếu hậu. Có những vật cản nằm quá thấp hoặc quá cao, nằm ngoài góc nhìn của camera, cảm biến. Nếu chỉ nhìn màn hình, tài xế vẫn có thể va chạm rồi mới biết", anh Tùng nói.

Ngoài ra, chuyên gia khuyến nghị tài xế nên tắt nhạc, hạ kính cửa sổ để nghe âm thanh từ bên ngoài.

Đồng thời, đối với lái mới, nên nhờ thêm người khác ở gần đó "xi nhan" nếu cảm thấy thiếu tự tin. Người hướng dẫn cần đứng ở vị trí tài xế có thể nhìn thấy rõ qua gương và sử dụng tín hiệu thống nhất để tránh hiểu nhầm.

"Thà lùi chậm thêm một phút còn hơn mất nhiều ngày sửa xe. Khi cảm thấy không chắc chắn, hãy dừng xe để quan sát lại hoặc xuống xe kiểm tra khoảng cách. Đó là thói quen của những tài xế an toàn", vị giảng viên lái xe khuyến cáo.

Theo các chuyên gia, kỹ năng lùi xe chỉ thực sự thành thạo khi được luyện tập thường xuyên. Người mới lái nên dành thời gian tập ở bãi đất trống hoặc bãi đỗ xe rộng để làm quen với kích thước xe, bán kính quay đầu và phản ứng của vô-lăng, chân ga và phanh để có thêm tự tin xử lý trong những không gian chật hẹp.

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