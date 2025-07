Nghị định này quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gồm các tổ chức chính trị, xã hội) từ trung ương tới cấp xã và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng được hưởng hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng

Theo Nghị định, phạm vi điều chỉnh bao gồm việc quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người làm việc trong tổ chức có hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Nghị định cũng áp dụng đối với các đối tượng khác liên quan đến chuyển đổi số theo thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Không dùng khoản hỗ trợ để đóng bảo hiểm

Mức hỗ trợ được quy định là 5 triệu đồng/tháng. Khoản hỗ trợ này được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Việc chi trả hỗ trợ được duy trì cho đến khi chính sách tiền lương mới theo chỉ đạo cấp có thẩm quyền được thực thi.

Nghị định nêu rõ một số trường hợp không được tính hưởng mức hỗ trợ, gồm: Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác; thời gian không đảm nhiệm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong thời gian từ một tháng trở lên.

Đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, bên cạnh các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn chi trả được phân định theo loại hình đơn vị:

Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư: Chi trả từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên cũng được chi trả từ nguồn tương tự như trên.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: Chi trả từ nguồn thu sự nghiệp, nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu hợp pháp khác. Trường hợp này, ngân sách nhà nước sẽ bố trí kinh phí tương ứng với số lượng người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số hưởng lương ngân sách theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo nghị định, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyển đổi số được hưởng hỗ trợ.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hướng dẫn xác định đối tượng làm công tác chuyên trách về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, chủ quyền không gian mạng và các đối tượng liên quan đến chuyển đổi số được hưởng hỗ trợ.

Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện chính sách.

Người đứng đầu các cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng danh sách đối tượng, lập dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền, thẩm định và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ theo đúng quy định. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan phải xây dựng dự toán để tổng hợp, đề xuất bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm tiếp theo.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ giữa tháng 8/2025. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.