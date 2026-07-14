Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tổ chức trao giải Jackpot ở loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45, kỳ quay số mở thưởng 1.532, cho anh H.Đ với giá trị trúng thưởng 18.621.098.500 đồng (hơn 18,6 tỷ đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định người trúng thưởng là anh H.Đ - thuê bao Viettel đã mua vé tại kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Anh H.Đ hiện là cán bộ văn phòng tại thành phố Huế. Anh biết đến Vietlott từ những ngày đầu triển khai tại Huế và duy trì thói quen mua vé như một hình thức giải trí trong nhiều năm qua.

Anh H.Đ nhận giải Jackpot hơn 18,6 tỷ đồng.

Anh H.Đ cho biết anh đã nhiều lần trúng thưởng ở loại hình xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với giá trị trúng thưởng không nhỏ.

Với tấm vé trúng thưởng giải Jackpot ở loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45, anh tự chọn 2 dãy số và dãy còn lại được hệ thống tự chọn. Chính dãy số được hệ thống tự chọn đã mang lại giải thưởng hơn 18,6 tỷ đồng cho anh.

Khi nhận được tin trúng thưởng, anh rất vui nhưng không quá bất ngờ vì trước đó đã từng trúng các giải thưởng của các sản phẩm xổ số khác. Ngay sau đó, anh đã chia sẻ tin vui với vợ và cùng nhau lên kế hoạch sử dụng số tiền thưởng một cách hợp lý.

Tại buổi lễ trao thưởng, anh H.Đ đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh H.Đ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là thành phố Huế với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.