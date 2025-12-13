Luật Chuyển đổi số vừa được Quốc hội thông qua quy định, cơ quan nhà nước không được yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin, dữ liệu số hợp lệ đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc chuyên ngành.

Quy định này nhằm cắt giảm thủ tục, hạn chế tình trạng gây phiền hà và nâng cao trách nhiệm của bộ máy thực thi.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Luật Chuyển đổi số là nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại các giấy tờ, thông tin đã được cung cấp và đang tồn tại hợp lệ trong hệ thống dữ liệu của Nhà nước.

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị xử lý trách nhiệm nếu yêu cầu người dân nộp lại các loại giấy tờ đã có trên hệ thống. Ảnh: Hoàng Anh

Theo luật, trước khi thực hiện số hóa, mọi quy trình nghiệp vụ phải được rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc và đơn giản hóa, bảo đảm tinh gọn, không trùng lặp và tăng cường tự động hóa. Trên cơ sở đó, cơ quan nhà nước có trách nhiệm chủ động khai thác dữ liệu đã được số hóa, thay vì “đẩy khó” sang người dân bằng việc yêu cầu nộp lại hồ sơ giấy.

Luật quy định rõ: cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị xử lý trách nhiệm nếu vẫn yêu cầu nộp thêm giấy tờ trong trường hợp hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối, khai thác, sử dụng được dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cách tiếp cận này làm rõ trách nhiệm cá nhân cụ thể, hạn chế tình trạng né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Luật Chuyển đổi số yêu cầu cơ quan nhà nước thực hiện cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, chỉ đạo, điều hành, giám sát và kiểm tra toàn trình trên môi trường số, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hoạt động chỉ đạo, điều hành và ra quyết định của cơ quan nhà nước phải dựa trên dữ liệu số đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đồng thời, mỗi cơ quan phải có phương án xử lý tình huống khẩn cấp hoặc sự cố gián đoạn hoạt động trên môi trường số, kèm theo phương án ứng cứu, khắc phục để duy trì hoạt động bình thường.

Các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp theo hướng thống nhất, tập trung từ trung ương đến địa phương thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Ứng dụng định danh quốc gia. Quy trình, thời hạn và kết quả xử lý thủ tục hành chính phải được công bố công khai; cơ quan nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong suốt quá trình thực hiện.

Liên thông dữ liệu

Bên cạnh yêu cầu về trách nhiệm cán bộ, luật đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc liên thông, tích hợp và khai thác dữ liệu.

Tất cả cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động chuyển đổi số đều phải tuân thủ pháp luật về an ninh mạng, dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan. Chủ quản dữ liệu có trách nhiệm chủ động thiết lập quy trình và biện pháp bảo vệ dữ liệu phù hợp với tính chất hoạt động và yêu cầu của chủ thể dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin của cơ quan khác để giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm liên thông xuyên suốt, không bị phân mảnh giữa trung ương và địa phương.

Hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính phải được thiết kế để đo lường chất lượng dịch vụ theo thời gian thực. Các chỉ số giám sát, kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ phải được công khai, qua đó tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình với người dân.

Luật cũng đặt ra trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác khi thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, khi dữ liệu đã được số hóa và kết nối, cơ quan nhà nước phải chủ động khai thác để xử lý, thay vì yêu cầu cung cấp lại.

Bố trí nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi 1. Nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực gồm nguồn vốn đầu tư và các hình thức hỗ trợ tài chính để thu hẹp khoảng cách số; bảo đảm bố trí nguồn lực cao hơn mức trung bình của cả nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. 2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp theo Chiến lược, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia có trách nhiệm phổ cập, hỗ trợ các điều kiện tiếp cận, khả năng sử dụng dịch vụ số cơ bản, nâng yêu cầu phổ cập dịch vụ viễn thông, chú trọng nhóm đối tượng dễ bị tổn thương; người dân sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.