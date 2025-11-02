Theo tìm hiểu của PV, dự án dài hơn 1,2km, được khởi công từ năm 2009 với tổng mức đầu tư khoảng 27 tỷ đồng. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối QL2 với phường Tiền Châu (cũ), giúp thúc đẩy giao thương và hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan địa phương.

Tuyến đường dài hơn 400m nối QL2 tới đường Hoàng Quốc Việt, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ gần 16 năm chưa hoàn thành. Ảnh: Thiệu Vũ

Gần 16 năm trôi qua, dự án mới hoàn thiện được gần 800m (đoạn từ ngã tư đường Hoàng Quốc Việt đến UBND phường Tiền Châu cũ). Hơn 400m còn lại, nối từ QL2 tới đường Hoàng Quốc Việt, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng với chi chít "ổ voi, ổ gà", khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn.

Anh Trần Tuấn Bá (42 tuổi), người dân sống cạnh tuyến đường, bức xúc: “Chúng tôi sống giữa bụi và bùn suốt hơn chục năm nay. Con đường này thi công mãi không xong, ổ voi ổ gà dày đặc. Nắng thì bụi mù trời, mưa xuống thì lầy lội, trơn trượt như ruộng. Người dân kêu mãi rồi nhưng chẳng thấy tiến triển gì. Thật sự quá khổ!”.

Nhiều năm qua, người dân liên tục kiến nghị về tình trạng xuống cấp của tuyến đường và đề nghị cơ quan chức năng triển khai sửa chữa, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Ảnh: Thiệu Vũ

Bà Nguyễn Thùy Linh (45 tuổi, trú tổ dân phố Tiền Châu, phường Phúc Yên) chia sẻ: “Con tôi đi học qua đây từ lúc còn nhỏ, giờ cháu đã vào đại học mà đường vẫn chưa được hoàn thiện. Xe đi trên đường như đi ruộng cày, có chỗ lún sâu cả gang tay. Xe cộ hư hỏng, người đi thì trượt ngã, va chạm thường xuyên. Khổ nhất là các cháu học sinh, lúc nào cũng nhem nhuốc bụi bẩn khi đi qua đây”.

Nhiều ‘ổ voi, ổ gà’ trên đường, trời nắng bụi bặm, trời mưa trơn trượt, đọng thành những ao nước. Ảnh: XĐ

Người dân cho biết, họ đã kiến nghị nhiều năm qua nhưng tình trạng này vẫn không thay đổi. Nhiều lần, người dân phải tự góp tiền mua đá dăm vá lại những "ổ voi", chỗ lún để đi lại thuận tiện hơn, nhưng cũng chỉ được một thời gian thì "đâu lại vào đó".

Họ không chỉ bức xúc vì dự án chậm trễ mà còn phản ánh nhiều hạng mục như điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, vỉa hè... hiện nay chưa thấy đầu tư. Điều này khiến tuyến đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến đường này góp phần thuận lợi cho giao thương, hoàn thiện hạ tầng và không gian kiến trúc cảnh quan địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Thiệu Vũ

Trước thực trạng trên, người dân mong muốn UBND phường Phúc Yên và các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vào cuộc quyết liệt, sớm hoàn thành tuyến đường. Việc này nhằm đảm bảo hạ tầng giao thông, mỹ quan đô thị và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.