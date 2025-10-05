Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (thuộc tỉnh Bình Dương cũ, nay là TPHCM) dài 48km, đi qua 3 huyện của tỉnh Bình Dương cũ với tổng vốn đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng.

"Ổ voi" chằng chịt trên mặt đường. Ảnh: X.A

Dự án được khánh thành, đưa vào sử dụng từ tháng 9/2024, thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Công trình đưa vào sử dụng góp phần giảm thời gian, chi phí di chuyển từ các khu công nghiệp của 3 huyện cũ kể trên đến tỉnh Đồng Nai và ngược lại.

Tuy nhiên, chỉ sau một năm đưa vào sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện những ổ voi chằng chịt trên mặt đường, gây không ít vụ tai nạn giao thông.

Hình ảnh xuống cấp tại một giao lộ trên tuyến đường thuộc địa phận xã Bắc Tân Uyên. Ảnh: X.A

Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào chiều 30/9, tuyến đường xuất hiện chằng chịt ổ voi có kích thước lớn, mỗi đoạn bị xuống cấp kéo dài hàng chục mét.

Riêng đoạn qua xã Bắc Tân Uyên (từ cầu Tam Lập đến Tân Thành) tình trạng xuống cấp trầm trọng hơn. Hàng loạt ổ voi trải đều trên các làn xe chứa đầy nước, tạo thành các hố sâu, nhiều xe qua khu vực này bị sụp xuống gây hư hỏng phương tiện, một số trường hợp phải thắng gấp để né tránh gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Các hố sâu xuất hiện trên mặt đường. Ảnh: X.A

Bà Hương - người dân buôn bán tại khu vực này cho hay, tình trạng xuống cấp xuất hiện khoảng hơn 1 tháng nay, ban đầu chỉ là các ổ gà nhỏ nhưng sau đó lan rộng ra thành ổ voi, có hố chiều sâu khoảng 20cm, miệng hố rộng gần 1m.

Theo người dân này, hầu như ngày nào cũng có phương tiện bị sụp xuống ổ voi, nhẹ thì bị hư hỏng bánh xe, nặng thì người bị thương. Theo tìm hiểu, đoạn đường này do UBND huyện Bắc Tân Uyên (cũ) làm chủ đầu tư.

Để qua được đoạn đường xuống cấp, các phương tiện phải "đánh võng" né tránh hố sâu. Ảnh: X.A

Trước tình trạng này, Công an xã Bắc Tân Uyên và chính quyền xã đã có báo cáo, đề xuất các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, một số đoạn khác trên tuyến đường thuộc địa bàn huyện Phú Giáo, huyện Bàu Bàng (cũ) cũng bị xuống cấp, chủ yếu trên mặt đường với các ổ gà, ổ voi, tuy vậy đến nay vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục. Trong khi tuyến đường này có lượng phương tiện lưu thông qua lại khá đông đúc, chủ yếu là xe trọng tải lớn.

Trả lời PV VietNamNet, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết sẽ đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng khảo sát, khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông. Bên cạnh đó, phía Đội CSGT Số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cũng sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp phương tiện quá khổ, quá tải qua tuyến đường này.