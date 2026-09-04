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Tuyến kênh Bắc dài hơn 4,6km, lòng rộng khoảng 15m, giữ vai trò tiêu thoát lũ chính cho khu vực phía bắc TP Vinh cũ. Năm 2016, dự án cải tạo kênh hoàn thành với việc xây bờ kè hai bên và lắp đặt hệ thống thu gom nước thải riêng. Dự án từng được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề môi trường.

Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, tình trạng ô nhiễm lại tái diễn nghiêm trọng. Hiện tại, ngoài hơn 1,2km đầu tuyến đã được đặt cống hộp đảm bảo vệ sinh, khoảng 3,4km kênh còn lại luôn trong tình trạng bốc mùi hôi nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

Theo ghi nhận thực tế, nước kênh màu đen, nhiều đoạn nổi váng đục. Tại một số vị trí, nước thải chảy thẳng vào kênh trước khi đổ về hồ điều hòa rộng hơn 40ha ở cuối tuyến.

Sống bên cạnh kênh nhiều năm qua, ông Nguyễn Trọng Sơn (62 tuổi, trú tại phường Vinh Phú) cho biết, những năm 1980 nước kênh rất trong, người dân có thể tắm giặt. Thế nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng cùng lượng xả thải lớn đã biến con kênh thành "điểm đen" ô nhiễm.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, Sở Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến về đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Vinh (cũ) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trọng tâm của đồ án là phương án ngầm hóa toàn bộ đoạn kênh từ đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh) đến hồ điều hòa Hưng Hòa (phường Vinh Lộc), kết hợp mở rộng tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách chạy song song.

Theo phương án thiết kế, đường Nguyễn Sỹ Sách sẽ được mở rộng lên 60m, gồm lòng đường chính 36m đáp ứng 10 làn xe, dải phân cách giữa 2m, hai tuyến đường gom rộng 6m và vỉa hè mỗi bên 4m. Toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm cấp thoát nước, điện lực, viễn thông, chiếu sáng... cũng sẽ được đầu tư ngầm hóa đồng bộ, hiện đại.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, việc ngầm hóa kênh Bắc không chỉ xóa bỏ "điểm nóng" ô nhiễm môi trường mà còn giúp gia tăng đáng kể năng lực thông hành, giải quyết triệt để nguy cơ ùn tắc giao thông, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho vùng phía Đông đô thị Vinh.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc cho biết quá trình lấy ý kiến về đề xuất mở rộng đường Nguyễn Sỹ Sách lên 60m, ngầm hóa toàn bộ kênh Bắc cho thấy đa số người dân đồng tình, ủng hộ cao. “Người dân kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm ‘điểm đen’ ô nhiễm này”, ông Hoàng chia sẻ.