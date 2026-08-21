Ngày 21/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) TPHCM đã chính thức thông xe nhánh cầu N4 và nhánh cầu trái cầu Giồng Ông Tố.

Nhánh cầu N4 (bến trái) thông xe sớm 1 ngày giúp phương tiện từ Đồng Văn Cống ra Mai Chí Thọ được thuận lợi hơn. Ảnh: TK

Nhánh cầu N4 có chiều dài toàn tuyến 467,87m, trong đó phần cầu chính dài 370m, mặt cầu rộng từ 9m đến 10,1m. Công trình sử dụng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đổ tại chỗ, đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi đường kính 1,2m vững chắc.

Cầu được thiết kế cho vận tốc 50km/h với độ dốc dọc tối đa 4%, đồng thời trang bị đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng và lan can an toàn. Hạng mục này có tổng giá trị xây lắp hơn 111,7 tỷ đồng, được khởi công từ ngày 19/2/2024.

Nhánh cầu trái Giồng Ông Tố (bên phải) mở dải phân cách, chính thức đưa vào vận hành đồng bộ với nhánh N4. Ảnh: TK

Trong khi đó, nhánh cầu trái Giồng Ông Tố có tổng chiều dài 431,12m, mặt cầu rộng 12m gồm 13 nhịp, kết hợp giữa dầm hộp và dầm bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước dạng chữ I. Phần đường dẫn đầu cầu dài 125,6m với mặt cắt ngang rộng từ 51m đến 60m.

Hạng mục này được khởi công từ ngày 4/4/2023 với giá trị xây lắp gần 189,8 tỷ đồng. Dù đã hoàn thành từ trước, cầu vẫn phải chờ nhánh N4 làm xong để khớp nối hạ tầng. Đến sáng nay, dải phân cách mới chính thức được tháo dỡ để đưa toàn bộ công trình vào vận hành đồng bộ.

Cặp cầu mới đi vào hoạt động đã gỡ xong bài toán luồng xe ra vào cảng Cát Lái. Nếu trước đây nhánh N3 gánh toàn bộ xe từ Mai Chí Thọ rẽ vào Đồng Văn Cống, nay nhánh N4 đảm nhận chiều ngược lại, đón xe từ trong cảng đi ra đại lộ Mai Chí Thọ để lên cao tốc TPHCM - Long Thành hoặc hướng về Võ Nguyên Giáp. Luồng container được tách hẳn lên cao, nhường mặt đường bên dưới cho xe nhỏ di chuyển.

Trong ngày đầu thông xe, dòng xe qua nút giao An Phú di chuyển êm thuận, không còn cảnh rồng rắn nhích từng mét như trước.

Dự án nút giao An Phú lộ dáng 3 tầng tại nút gio Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ. Ảnh: TK

Theo Ban Giao thông TPHCM, việc đưa nhánh N4 vào khai thác đánh dấu cột mốc cơ bản hoàn thành các hạng mục chính tại giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Thời gian tới, công trường sẽ tập trung nguồn lực thi công khu vực kết nối đại lộ Mai Chí Thọ với đường Lương Định Của và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hiện tại, nhánh cầu vượt dành cho ô tô rẽ trái từ Mai Chí Thọ (hướng Võ Nguyên Giáp) lên cao tốc đang được tăng tốc thi công, dự kiến thông xe trong tháng 10. Trước đó, dự án đã lần lượt đưa vào vận hành nhánh cầu vượt rẽ phải từ cao tốc xuống đại lộ Mai Chí Thọ cùng hai hầm chui trên trục đường này, giúp tình trạng ùn tắc tại khu vực được hạ nhiệt đáng kể.

An Phú là nút giao hạ tầng quy mô bậc nhất TPHCM, đóng vai trò đầu mối kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với các đại lộ huyết mạch như Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống. Đây đồng thời là cửa ngõ chính ra vào cảng Cát Lái, gánh lưu lượng giao thông cực lớn với trung bình hơn 20.000 lượt xe container di chuyển mỗi ngày.