Ngày 10/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phó Đức Nam (Tiktoker Mr Pips, SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và 29 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm”, “Rửa tiền”, "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Công an xác định, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ để liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Campuchia, chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh thành. Trong đó, có 1 công ty tại TPHCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam.

Nhóm đối tượng trong đường dây của Nam Phó Đức Nam. Ảnh: CACC

Công an TP Hà Nội cho biết, mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối. Hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h-21h.

Cơ quan điều tra làm rõ, các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận gồm kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng...

Đối tượng Phó Đức Nam. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí hết tiền trong tài khoản thì các đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật cho khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển tiền để "gỡ", đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Khối lượng vàng và đô la bị thu giữ. Ảnh: CACC

Đến nay, Công an TP Hà Nội xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng.

Số lượng vàng bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: CACC

Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong tỏa 125 bất động sản.