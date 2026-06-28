Khu du lịch Vườn Xoài (phường Phước Tân, TP Đồng Nai) từng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách từ TPHCM và các địa phương lân cận nhờ các hoạt động vui chơi, tham quan động vật hoang dã, nghỉ dưỡng và dã ngoại.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, giữa tháng 6, không khí nhộn nhịp trước đây đã không còn. Bên trong khu du lịch, nhiều hạng mục công trình đã bị tháo dỡ, để lại khung cảnh ngổn ngang vật liệu và các mảng bê tông dang dở.

Cổng bán vé của khu du lịch Vườn Xoài từng tấp nập du khách nay đóng im lìm, phía trước rào chắn là rác thải, lá cây vương vãi do không có người dọn dẹp.

Khu du lịch đã tạm dừng đón khách từ ngày 12/5/2025. Sau hơn một năm, nhiều hạng mục bên trong đã được quây rào và đang được tháo dỡ.

Phiến đá từng gắn tên khu du lịch Vườn Xoài nay nằm trơ trọi giữa khu vực đang tháo dỡ ngổn ngang.

Giữa năm 2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt chủ đầu tư khu du lịch này do có 5 hành vi vi phạm. Ngoài tiền phạt hành chính, doanh nghiệp còn bị buộc nộp lại hơn 154 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp và khôi phục hiện trạng ban đầu của khu đất trước khi vi phạm.

Một công nhân thực hiện tháo dỡ tại đây cho biết, công việc đã được triển khai từ nhiều tháng qua. Bên trong khu du lịch, các cá thể động vật cơ bản đã được di chuyển đi nơi khác.

Hiện đơn vị này còn quản lý 97 cá thể động vật hoang dã, gồm gấu ngựa, gấu nâu, vượn đen má vàng, công Việt, sói xám, linh miêu đồng cỏ, hổ Bengal và một số loài khác. Đơn vị đã thống nhất chuyển giao 14 cá thể gấu ngựa cho một doanh nghiệp tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Tổng số động vật hoang dã gây nuôi trước khi khu du lịch Vườn Xoài đóng cửa là 8.517 cá thể/38 loài động vật.

Đến nay, khu du lịch đã hoàn trả hiện trạng tại các khu vực từng nuôi động vật sau khi di dời toàn bộ cá sấu, voi và khỉ. Bên cạnh đó, nhiều công trình thuộc khu vực suối Cầu Quan cũng đang được tháo dỡ.

Theo chủ đầu tư, do diện tích và khối lượng công trình cần tháo dỡ để khôi phục hiện trạng khá lớn, trong khi việc huy động nhân lực và tài chính gặp khó khăn, đơn vị đã kiến nghị gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 30/6.

Sau khi hoàn tất di dời đàn thú, khu du lịch cam kết tiếp tục triển khai các nội dung còn lại theo quyết định của UBND TP Đồng Nai.

Khu du lịch Vườn Xoài có 5 hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai, môi trường Hành vi 1: Sử dụng đất trồng lúa sang loại đất khác mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, công ty đã chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại, dịch vụ) với diện tích gần 3ha. Hành vi 2: Sử dụng đất rừng sản xuất sang loại đất khác mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, công ty chuyển đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp với diện tích hơn 4.700m2. Hành vi 3: Sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, công ty chuyển đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp với diện tích hơn 30ha. Hành vi 4: Lấn đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý. Cụ thể, công ty lấn đất suối do UBND phường Phước Tân quản lý để sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp với diện tích hơn 1,2ha. Hành vi 5: Không có giấy phép môi trường theo quy định đối với cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.