Đồng Nai:

Ngày 16/6, Công ty CP Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai, chủ đầu tư dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng trên đường Đồng Khởi (phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai) triển khai tháo dỡ các hạng mục xây dựng không phép theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu A trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện (với tên gọi Eros Palace Luxury), nhiều công nhân cùng máy móc chuyên dụng được huy động để tháo rời từng phần kết cấu của công trình.

Bên trong công trình, đơn vị thi công tiến hành tháo dỡ hệ thống kỹ thuật như đường ống phòng cháy chữa cháy, hệ thống máy lạnh, hệ thống điện cùng các hạng mục như trần la phông, vách ngăn,…

Khu A có quy mô khoảng 3.500m2, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, nằm trong khuôn viên khu phức hợp có tổng diện tích khoảng 2,3ha do nhà nước quản lý và cho Công ty CP Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai thuê.

Nơi đây từng là địa điểm tổ chức nhà hàng tiệc cưới của nhiều cặp đôi và sự kiện tại địa phương, dự án được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2016. Đến nay, chủ đầu tư cam kết triển khai tháo dỡ đảm bảo an toàn và dự kiến hoàn thành trong tháng 6.

Tại buổi kiểm tra tháo dỡ, Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp Nguyễn Văn Anh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và đề nghị chủ đầu tư phải đảm bảo các quy định về an toàn lao động.

Lãnh đạo UBND phường Tam Hiệp cũng nhấn mạnh, quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm các quy định, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực lân cận.

Năm 2018, cơ quan chức năng Đồng Nai tiến hành kiểm tra việc xây dựng dự án. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công trình xây dựng khi chưa được cấp phép.

Sau đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu đình chỉ thi công, đồng thời vận động chủ đầu tư chấp hành tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm, di dời tài sản nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư đã di dời các thiết bị, nội thất bên trong công trình ra ngoài để phục vụ công tác tháo dỡ.

Đến tháng 8/2025, chủ đầu tư mới bắt đầu triển khai tháo dỡ khu B tòa nhà chính của dự án, được thiết kế làm trung tâm thương mại dịch vụ, quy mô dự kiến 5 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Thời điểm tháo dỡ, khu B đã hoàn thành phần bê tông cốt thép tầng 1 với diện tích xây dựng hơn 4.300m2.

Theo cơ quan chức năng, khu đất này được xem là “đất vàng”, được UBND Đồng Nai cho thuê từ năm 2002 với mục đích làm văn phòng và nhà xưởng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý triển khai dự án khu phức hợp khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Cuối tháng 4 vừa qua, Chủ tịch UBND Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã có chỉ đạo đốc thúc tiến độ xử lý các dự án sai phạm trên địa bàn.

Trong đó, dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Eros Palace được yêu cầu khẩn trương khắc phục vi phạm, hoàn tất việc tháo dỡ các hạng mục xây dựng không phép theo quy định.

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