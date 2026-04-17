Ngày 17/4, thông tin từ UBND xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan tháo dỡ dãy ki-ốt xuống cấp tại khu vực ven biển Hòn Câu.

Việc tháo dỡ được triển khai từ ngày 13/4 theo hình thức cuốn chiếu, phấn đấu hoàn thành giải tỏa hơn 140 ki-ốt trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Lãnh đạo xã chỉ đạo tháo dỡ các công trình xuống cấp dọc ven biển Hòn Câu. Ảnh: Hải Châu

Theo chính quyền địa phương, các công trình đã hư hỏng, xuống cấp không chỉ ảnh hưởng mỹ quan mà còn tác động tiêu cực đến môi trường và không gian phát triển chung của khu vực ven biển. Việc giải tỏa là cần thiết nhằm chỉnh trang, lập lại trật tự và tạo diện mạo mới cho tuyến biển Hải Châu.

Song song đó, địa phương cũng tăng cường dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang bãi biển, chuẩn bị cơ sở hạ tầng và dịch vụ để phục vụ du khách trong mùa cao điểm.

Dãy ki-ốt dọc bãi biển Hòn Câu - nơi một thời được gọi là 'phố đèn đỏ'. Ảnh: T.H

Trước đó, giai đoạn 2012–2013, hơn 140 ki-ốt được xây dựng san sát dọc bãi biển Hòn Câu để phục vụ ăn uống, giải khát và lưu trú. Tuy nhiên, khu vực này từng phát sinh các hoạt động dịch vụ biến tướng, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Nơi đây từng bị gắn với những tên gọi như “phố đèn đỏ” hay “thiên đường sung sướng”.

Sau khi được chấn chỉnh, các hoạt động không lành mạnh đã bị xóa bỏ, đặc biệt từ đầu năm 2020 khi lực lượng chức năng triệt phá các nhóm môi giới mại dâm. Đến nay, tệ nạn này đã chấm dứt.

Việc giải tỏa dãy ki-ốt nhằm chỉnh trang, lập lại trật tự và tạo diện mạo mới cho tuyến ven biển. Ảnh: T.H

Tuy vậy, nhiều ki-ốt sau đó đóng cửa, bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, khiến diện mạo bãi biển trở nên nhếch nhác. Chính quyền đã có kế hoạch giải tỏa từ năm 2022 và thông báo cho các hộ dân tự tháo dỡ, nhưng phần lớn không chấp hành, buộc địa phương phải tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm.