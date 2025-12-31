Sáng 31/12, tại dự án The One Tower tọa lạc trên đường 2 Tháng 9, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, xảy ra sự cố gãy cần cẩu.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 10h. Tại hiện trường, phần cần cẩu dài bị gãy ngang, đổ ra khu vực mặt đường và làm sập một phần tường rào của Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Một phần tường rào Bảo tàng Điêu khắc Chăm bị đổ sập sau sự cố.

Một số người dân sinh sống gần khu vực cho biết, thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện lưu thông qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Hải Châu xác nhận vụ việc và cho biết địa phương sẽ mời chủ đầu tư dự án lên làm việc để làm rõ nguyên nhân sự cố, đồng thời yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công thời gian tới.