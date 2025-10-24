Ngày 24/10, trao đổi với VietNamNet, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT đang làm rõ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu xảy ra tại công trình Dự án Chung cư Tháp Đại Dương (Hiyori Aqua Tower), nằm tại giao lộ Lê Đức Thọ – Ngô Cao Lãng (phường Sơn Trà) khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 23/10, làm một công nhân tử vong tại chỗ.

Cần cẩu tháp tại dự án bị gãy đôi.

Nạn nhân được xác định là anh T.Đ.V. (28 tuổi), trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh V. đang thi công làm thép tại sàn tầng 2 của công trình thì dây cáp cường của cần trục tháp phía trên bị đứt. Cần cẩu gãy, rơi xuống va đập vào người khiến anh V. tử vong tại chỗ.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Aqua Tower, nhà thầu thi công chính là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco (trụ sở tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng gồm Công an, UBND phường Sơn Trà, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ khu vực, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin công bố, Dự án Chung cư Tháp Đại Dương gồm 25 tầng nổi, 2 tầng hầm, với 202 căn hộ và khu phức hợp thương mại – dịch vụ.