Tháp Mùa Xuân sở hữu tầm nhìn kết hợp không gian đô thị và cảnh sắc thiên nhiên. Ảnh minh họa: Sun Property.

Khi tầm nhìn trở thành một phần giá trị sống

Theo tạp chí Frontiers in Psychology, 20 phút kết nối với cảnh đẹp mỗi ngày giúp giảm đáng kể cortisol (hormone gây căng thẳng); trong khi nghiên cứu của Đại học Northwestern (Mỹ) cho thấy việc sống cạnh không gian khoáng đạt có thể giúp con người trẻ lại tới 2,5 tuổi sinh học.

Bởi vậy, các bất động sản sở hữu tầm nhìn “chill” luôn “on top” trên các bảng xếp hạng đánh giá về giá trị và tiềm năng khai thác. Báo cáo Knight Frank 2024 chỉ ra, nhà ở ven sông với tầm nhìn đẹp luôn được giới siêu giàu quốc tế săn đón với mức giá cao hơn trung bình 49%.

Tương tự tại Đà Nẵng, căn hộ 2 phòng ngủ tại tổ hợp The Panoma (quần thể Sun Cosmo Residence) với tầm nhìn hướng sông Hàn hiện đang ghi nhận mức giá cho thuê lên đến 42 triệu đồng/tháng, vượt xa mức giá cho thuê căn hộ cao cấp tại Hà Nội, TP HCM.

Đặc biệt, khu vực phía Nam trung tâm – cực phát triển mới của Đà thành sau sáp nhập, đang trở thành “bến đỗ” cho giới tinh hoa. Tầng lớp trí thức – từ bác sĩ, giảng viên đến giới kỹ sư quốc tế đến công tác tại Làng Đại học, FPT City, các bệnh viện tuyến đầu cùng mạng lưới resort, khách sạn quốc tế ven biển… dịch chuyển về đây, sẵn sàng chi tiêu mạnh tay cho những tổ ấm có thể tái tạo năng lượng cho gia đình.

Nam trung tâm – cực phát triển mới của Đà thành đang trở thành “bến đỗ” cho giới tinh hoa. Ảnh: Ánh Dương.

“Hiện tại, thị trường đang hướng về phía Nam trung tâm Đà Nẵng, nơi có sự hiện diện của những dự án cao cấp với tầm nhìn đẹp do các tập đoàn lớn kiến tạo”, ông Phạm Anh Dũng, Giám đốc chi nhánh Đại lý V-Homes tại Đà Nẵng chia sẻ.

Tiêu biểu là dự án FourS Tower (Tháp Bốn mùa) được chủ đầu tư Sun Group ví như “trái tim” của khu đô thị Sun Riverpolis. Dự án lấy cảm hứng từ 4 loài cây tứ bình - tương ứng với 4 mùa: Mai (Mùa Xuân) mang tinh thần tươi mới, Trúc (Mùa Hạ) với nét thanh tao, Cúc (Mùa Thu) đại diện cho sự bình yên, Tùng (Mùa Đông) với “tính cách” bền bỉ. Vào tháng 3/2026, hai tòa F1 (Tùng), F5 (Cúc) đã ghi nhận sự hấp thụ tốt từ thị trường với 90% giỏ hàng có chủ ngay trong ngày ra mắt.

“Chúng tôi tiếp tục ra mắt tòa F2 (Tháp Mùa Xuân) nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường với phân khúc bất động sản cao cấp. Đây là cơ hội cho những khách hàng đã “lỡ nhịp” với hai tòa đầu tiên”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Tháp Mùa Xuân được kỳ vọng “giải cơn khát” căn hộ cao cấp tại Nam trung tâm Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Sun Property.

Trải nghiệm “sống trong bức tranh thiên nhiên” tuyệt mỹ

Tọa lạc trên thế đất “ôm sông – tựa núi – hướng biển”, Tháp Mùa Xuân sở hữu tầm nhìn tuyệt mỹ bao trọn cảnh sắc thiên nhiên Đà thành. Mỗi ô cửa sổ tựa như một khung tranh thu trọn mọi khoảnh khắc: bình minh rực rỡ trên biển Mỹ Khê, trưa hè dịu mát nhờ gió sông Đô Tỏa, hoàng hôn thơ mộng đổ bóng xuống Ngũ Hành Sơn, và nhịp sống ven sông hoa lệ khi đêm về. Thêm vào đó, thiết kế hướng Đông Nam giúp ngôi nhà luôn đón trọn ánh sáng và khí trời, duy trì sự thoáng đãng cho tổ ấm.

Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối với những tọa độ giàu giá trị cảnh quan. Chỉ qua cầu Trung Lương hay Bờ Quan, chủ nhân có thể hòa mình vào làn nước trong xanh của biển Mỹ Khê, Sơn Thủy hoặc thong dong tản bộ tại Ngũ Hành Sơn để xua tan mệt mỏi.

Tầm nhìn từ Tháp Mùa Xuân được ví như bức tranh thu trọn mọi khoảnh khắc của thiên nhiên trong ngày. Ảnh minh họa: Sun Property.

Kế cận dự án là Hyde Park - công viên ven sông 50 ha quy mô lớn nhất miền Trung. Với sáu phân khu chuyên biệt từ hệ thống sân tập thể thao, không gian văn hóa đến bến du thuyền sang trọng. Đây là không gian lý tưởng để cư dân tái tạo năng lượng giữa nhịp sống thành thị.

Đặc biệt, “vedette” của dự án là dòng căn hộ sân vườn: diện tích rộng rãi với những mảng xanh giữa tầng không, an ninh tuyệt đối cùng tầm nhìn ôm trọn biển trời Nam trung tâm Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Tháp Mùa Xuân có cơ cấu sản phẩm linh hoạt, đi kèm pháp lý sở hữu lâu dài, phù hợp với nhiều tệp khách: dòng Studio và 1PN+1 là lựa chọn hoàn hảo cho người độc thân và những cặp vợ chồng trẻ, các căn hộ 2PN, 3PN mở ra chốn an cư đầm ấm cho gia đình đa thế hệ…

Cư dân FourS Tower hưởng trọn hệ tiện ích đẳng cấp từ đô thị sinh thái Sun Riverpolis. Ảnh minh họa: Sun Property.

“Bên cạnh tầm nhìn “triệu đô”, không gian sống “trong tranh”, Tháp Mùa Xuân sở hữu đa dạng tiện ích nội khu đẳng cấp: Từ Gym, Spa, bể bơi đến Kids Club,… Dự án được kỳ vọng trở thành tổ ấm an cư cho mọi đối tượng khách hàng. Với giới đầu tư, đây cũng là cơ hội tiềm năng để đón trọn làn sóng cư dân trí thức đang có xu hướng “xê dịch” về Nam trung Tâm Đà Nẵng”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

(Nguồn: Sun Property)