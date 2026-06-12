Những ô cửa sáng đèn đúng hẹn

Nhìn lại hành trình từ tháng 4/2025 khi dự án Yên Bình Complex lần đầu tiên ra mắt thị trường, lời hứa về một tổ ấm hiện hữu vào quý II/2026 từng được xem là một bài toán đầy thử thách trong bối cảnh thị trường chung còn nhiều biến động về chi phí vật liệu liên tục tăng. Chính vì vậy, cột mốc ngày 10/06/2026 khi những chiếc chìa khóa đầu tiên của tòa TT01 - The Rise được trao tận tay cư dân đã trở thành câu trả lời thuyết phục nhất cho uy tín của Chủ đầu tư.

Tại sảnh đón tiếp, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của những gia đình đến nhận nhà từ sớm. Không còn nằm trên những bản vẽ phối cảnh, không gian sống với hành lang rộng thoáng, hệ thống hạ tầng đồng bộ và những căn hộ ngập tràn ánh sáng tự nhiên đã hiện diện tại Yên Bình Complex.

Dự án Yên Bình Complex bàn giao đúng tiến độ cam kết, mang tới chuẩn sống hiện đại tại vị trí tâm điểm “thành phố công nghiệp” Thái Nguyên

Là một trong những người đầu tiên hoàn tất thủ tục nhận bàn giao, anh Minh Hoàng không giấu được sự xúc động. Cầm trên tay chiếc chìa khóa căn hộ tầng 12, anh Hoàng chia sẻ: "Suốt một năm qua, cuối tuần nào đi làm qua đây tôi cũng nhìn lên để theo dõi tiến độ tòa nhà. Hôm nay, bước vào căn hộ của chính mình, thấy tường sơn mịn, sàn gạch chắc chắn và các thiết bị vệ sinh được lắp đặt chỉn chu, tôi hoàn toàn yên tâm. Việc chủ đầu tư giao nhà đúng hẹn giúp gia đình tôi kịp hoàn thiện nội thất để đón con nhỏ bước vào năm học mới mà không bị đảo lộn kế hoạch ban đầu."

Ở một góc nhìn khác, những nhà đầu tư nhạy bén lại nhìn thấy cơ hội sinh lời thực tế ngay khi dòng người dịch chuyển về đây sinh sống. Việc tòa TT01 - The Rise đi vào vận hành sẽ kích hoạt toàn bộ hệ thống dịch vụ thương mại nội khu, biến nơi đây thành một điểm đến sôi động.

Những cư dân đầu tiên nhận bàn giao nhà tại Yên Bình Complex

Chị Thu Thủy, một nhà đầu tư sở hữu hai căn hộ hướng nhìn nội khu, đánh giá cao giá trị khai thác dòng tiền tại dự án:“Đối với nhà đầu tư, tiến độ của chủ đầu tư chính là thời gian của dòng tiền. Nhận nhà đúng quý II/2026 nghĩa là tôi có thể cho thuê ngay lập tức mà không phải chịu gánh nặng chi phí cơ hội. Với lượng chuyên gia nước ngoài và kỹ sư tại nhà máy Samsung kế cận và các KCN xung quanh đang tăng liên tục, tôi tin rằng việc tìm kiếm khách thuê chất lượng cao ở khu vực này ở thời điểm hiện tại là bài toán rất dễ dàng".

Cơ hội sở hữu căn hộ với giá chỉ từ 33 triệu/m2

Sự kiện bàn giao tòa TT01 - The Rise không chỉ mang lại niềm vui cho các cư dân mà còn góp phần làm gia tăng sức nóng cho quỹ căn cuối cùng tại tòa tháp đẹp nhất dự án - tòa The Flow. Với mức giá chỉ từ 33 triệu/m2, đây được xem là cơ hội cuối cùng để người mua nhà lẫn giới đầu tư sở hữu một bất động sản có giá trị thực, sở hữu tọa độ lý tưởng ngay sát vách "thủ phủ công nghiệp" Samsung Thái Nguyên.

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của tòa The Flow là bộ sưu tập căn hộ sở hữu hai tầm nhìn đắt giá, một mặt hướng về công viên trung tâm xanh mát, mặt còn lại ôm trọn không gian khoáng đạt của hồ điều hòa.

Ảnh thực tế căn hộ Yên Bình Complex tháng 6/2026

Yên Bình Complex sở hữu một liên kết vùng hoàn hảo khi nằm ngay trên trục đường nối thẳng ra tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Vị trí này cho phép cư dân dễ dàng di chuyển về thủ đô hoặc các tỉnh lân cận chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, biến Phổ Yên thành một đô thị vệ tinh đa kết nối. Đặc biệt, việc nằm liền kề Đại siêu thị GO! Phổ Yên - công trình vừa khởi công vào ngày 15/5/2026 và dự kiến đi vào vận hành trong năm 2027 được xem là lợi thế cộng hưởng cho tiềm năng tăng giá trị của dự án.

Sự xuất hiện của một trung tâm thương mại quy mô lớn ngay cạnh nhà không chỉ giải quyết câu chuyện mua sắm, giải trí của cư dân mà còn là cột mốc thay đổi bộ mặt hạ tầng của cả khu vực. Một nhà đầu tư đánh giá, việc lựa chọn sở hữu căn hộ tòa The Flow ở thời điểm hiện tại, khi tòa TT01 vừa bàn giao và đại siêu thị GO! đang thành hình, là bước đi để đón đầu biên độ tăng trưởng mạnh mẽ của bất động sản Phổ Yên trong chu kỳ tới.

Tổng đại lý & Đơn vị phát triển kinh doanh dự án: INDOCHINE Địa chỉ: KĐT Yên Bình, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên Hotline: 0799 618 555

(Nguồn: Công ty CP Phát triển Đô thị Yên Bình)