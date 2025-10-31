Sự kiện quy tụ đại diện chủ đầu tư BIM Land, đối tác xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng Central, 35 đối tác phân phối chính thức cùng gần 500 nhà đầu tư dự án SkyM - những người góp phần làm nên một trong những câu chuyện thành công ấn tượng nhất của thị trường bất động sản Hạ Long trong năm 2025.

“The Signature Harmony - Dấu ấn thăng hoa” hướng sự quan tâm đến những căn hộ phong cách khách sạn cuối cùng của dự án SkyM

Kể từ khi giới thiệu ra thị trường, dự án căn hộ lưu trú SkyM liên tiếp lập nên những kết quả kinh doanh ấn tượng. Tính đến nay, 1.890 căn hộ, tương đương gần 100% quỹ căn đã được giao dịch thành công, khẳng định sức hút bền vững của một sản phẩm hội tụ vị trí, tầm nhìn và tiềm năng khai thác vượt trội.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư BIM Land chia sẻ: “SkyM không chỉ là một dấu ấn nổi bật của BIM Land bên vịnh di sản, mà là mảnh ghép đặc sắc, minh chứng cho tầm nhìn và khát vọng kiến tạo một chuẩn mực sống quốc tế, hiện đại và bền vững tại Halong Marina”.

Ông Bùi Anh Đào - Phó tổng Giám đốc phụ trách Khối Xây dựng Tập đoàn BIM và ông Trần Đăng Khoa - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng Central thực hiện nghi thức ký kết hợp tác xây dựng dự án SkyM

Song hành cùng kết quả kinh doanh ấn tượng, SkyM còn đang ghi nhận tiến độ thi công vượt trội. Dù sở hữu địa chất phức tạp đặc trưng khu vực ven biển, dự án đã hoàn thành toàn bộ phần cọc sớm hơn sáu tháng so với kế hoạch, dự kiến hoàn tất vào đầu tháng 11/2025.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, BIM Land ký kết hợp tác cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Central, một trong 10 nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam theo BCI Châu Á bình chọn. Tiếp nối hành trình kiến tạo SkyM, Central hiện đang tích cực triển khai giai đoạn thi công kết cấu phần thô và hoàn thiện cơ bản, cam kết bảo đảm tiến độ và tiêu chuẩn xây dựng dự án.

Không khí sự kiện khép lại trong khoảnh khắc tri ân đầy cảm xúc với chương trình bốc thăm may mắn dành cho các khách hàng của SkyM. Cả khán phòng như vỡ òa khi chủ nhân giải thưởng đặc biệt - chiếc Toyota Raize 2025 - được xướng tên, thuộc về một trong những khách hàng sở hữu quyền chuyển nhượng căn hộ SkyM - chị Trịnh Tuyết Nhung.

Bà Nguyễn Hương Giang - Giám đốc Thương mại Khối Thương mại Bất động sản BIM Land trao giải thưởng cho khách hàng may mắn của SkyM

Chia sẻ ngay tại sự kiện, chị Nhung cho biết: “Tôi chọn SkyM vì tin tưởng vào uy tín của BIM Land và tiềm năng phát triển dài hạn của Khu đô thị Halong Marina. Thiết kế, pháp lý và tầm nhìn hướng vịnh của dự án khiến tôi rất hài lòng. Hôm nay được nhận thêm phần quà đặc biệt từ chủ đầu tư, tôi và gia đình càng háo hức chờ đón ngày SkyM hoàn thiện trong tương lai”.

Hơn cả một dự án thành công, SkyM là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của BIM Land trong hành trình kiến tạo Halong Marina, “new CBD” bên vịnh di sản. Với quy hoạch đồng bộ, hệ tiện ích và dịch vụ ngày càng hoàn thiện, Halong Marina đang trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng - đầu tư mới của miền Bắc. Trong bức tranh đó, SkyM chính là cột mốc nổi bật, biểu trưng cho một thế hệ bất động sản cao tầng hiện đại, năng động và giàu giá trị bền vững.

Ngọc Minh