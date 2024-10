UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi thông tin về việc đầu năm sau, TP Hạ Long sẽ là điểm đến của lễ hội Nghệ thuật vì khí hậu - vịnh Hạ Long 2025. Lễ hội sẽ được tổ chức từ 13-19/1/2025.

Lễ hội dự kiến sẽ thu hút rất đông người dân, du khách tới tham dự với những hoạt động hấp dẫn.

Thời gian qua, nhiều du thuyền đã chở hàng nghìn du khách tới tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Phạm Công

Từ nay đến cuối năm, TP Hạ Long sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao quy mô lớn trên địa bàn như giải thể thao Heritage Marathon (tháng 12) với trên 15.000 người tham dự, đại nhạc hội Việt Nam - Hàn Quốc (tháng 11, 12), Hoa hậu sinh viên Việt Nam (tháng 12). Bên cạnh đó, dự kiến vào tháng 11 sẽ triển khai dịch vụ bay khinh khí cầu (neo cố định) ngắm cảnh vịnh di sản và TP Hạ Long tại phường Tuần Châu.

Hiện nay, trên vịnh Hạ Long, mỗi ngày có khoảng 4.000-6.000 lượt khách tham quan, trong đó 90% là khách quốc tế.

9 tháng đầu năm nay, TP Hạ Long đón 9,2 triệu lượt khách (tăng 33% so cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khách quốc tế đạt 2,13 triệu lượt (tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ). Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 20.300 tỷ đồng (tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023).

Để thu hút du khách mùa thu đông, TP Hạ Long cũng chủ động phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống hạ tầng du lịch, giao thông, đặc biệt là dòng khách tàu biển qua Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Bên cạnh tham quan vịnh Hạ Long, dòng khách này còn rất ưa thích khám phá, tìm hiểu về văn hóa bản địa.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn (Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Hạ Long): Thành phố đã tu bổ, tôn tạo, phục dựng các lễ hội văn hóa, đặc biệt là văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng tổ chức các lễ hội truyền thống, gắn với phát triển du lịch, hướng dẫn các xã, phường tổ chức các lễ hội truyền thống như lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, lễ hội đền vua Lê, hội làng Bằng Cả, lễ hội đình - miếu Yên Cư.