“Thành phố không ngủ” Sun Elite City được nâng tầm với sự xuất hiện của công viên Lễ hội do KPF thiết kế. Ảnh minh họa: Sun Property

Bãi Cháy sẽ “lột xác” như thế nào?

Được chắp bút bởi Kohn Pedersen Fox (KPF) - “gã khổng lồ” của ngành kiến trúc toàn cầu, Công viên Lễ hội tại Sun Elite City lấy cảm hứng từ kỳ quan Vịnh Hạ Long và hình tượng “rồng thiêng” độc đáo. Công viên gồm 6 phân khu chủ đề tạo nên một hệ sinh thái giải trí đa lớp.

Buổi sáng, hành trình khám phá sẽ bắt đầu giữa không gian xanh của Park Pearl và Welcome Pearl. Một bên là những tuyến dạo bộ, thảm cỏ, bến thuyền; một bên là hồ nước cảnh quan, những quán cà phê ven hồ và các góc thư giãn. Đây là không gian phù hợp với cư dân địa phương, nhóm khách nghỉ dưỡng hay những người tìm kiếm trải nghiệm chữa lành.

Không gian chữa lành tại công viên Lễ hội. Ảnh minh họa: Sun Property

Khi ngày mới sôi động hơn, dòng khách tiếp tục hướng đến Jungle Pearl và Splash Pearl. Nếu Jungle Pearl mở ra thế giới phiêu lưu giữa rừng nhiệt đới với tàu lượn siêu tốc, thì Splash Pearl mang đến không khí náo nhiệt của các hoạt động vui chơi mặt nước. Hai phân khu được kỳ vọng trở thành “thỏi nam châm” hút khách trẻ, gia đình đa thế hệ.

Khi hoàng hôn xuống, công viên sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Show Pearl trở thành tâm điểm của các sự kiện, lễ hội và chương trình biểu diễn quy mô lớn với quảng trường trung tâm, sân khấu mặt nước cùng hàng loạt artwork biểu tượng.

Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm Retail Pearl - tuyến phố thương mại, ẩm thực và chợ đêm rực rỡ ánh sáng, nơi mua sắm, thưởng thức đặc sản địa phương và hòa mình vào bầu không khí giải trí kéo dài tới khuya.

Bầu không khí sôi động tại phân khu Show Pearl. Ảnh minh họa: Sun Property

Chính sự cộng hưởng của 6 phân khu với những công năng khác biệt sẽ giúp Công viên Lễ hội vượt khỏi khái niệm một công viên giải trí thông thường. Mô hình này góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và tạo nên dòng khách ổn định suốt 365 ngày. Khi đó, bất động sản tại Sun Elite City sẽ nghiễm nhiên hưởng lợi. Điều này lý giải tại sao Sun Festo Town - phân khu tọa lạc tại trung tâm của “kinh đô lễ hội” đang thu hút sự quan tâm của thị trường.

Sun Festo Town và lợi thế từ “ngã tư giao thương”

Sun Festo Town được quy hoạch với hệ sản phẩm đa dạng từ căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp đến shophouse thương mại. Đặc biệt, ba tòa tháp The Festo sở hữu vị trí được ví như “ngã tư giao thương” trong đại đô thị Sun Elite City.

Sun Festo Town tọa lạc tại “ngã tư giao thương” của “kinh đô lễ hội” Sun Elite City. Ảnh minh họa: Sun Property

Từ vị trí trung tâm này, bốn phía của The Festo đều là những tọa độ “tận hưởng”. Đầu tiên là liền kề Công viên Lễ hội KPF đa sắc màu, với quảng trường và sân khấu mặt nước - tâm điểm của các hoạt động văn hóa và sự kiện cộng đồng. Chỉ cách các tòa tháp vài bước chân là bãi biển cát trắng trải dài bên vịnh di sản. Trong khi đó, toàn bộ hệ sinh thái vui chơi, giải trí và thương mại của Sun Elite City như chợ đêm VUI-Fest, show diễn 3D Mapping, khán đài pháo hoa hay Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đều hiện diện trong bán kính kết nối.

Nhờ đó, trong tương lai, cư dân và du khách tại Sun Festo Town không cần di chuyển xa để tận hưởng trọn vẹn nhịp sống của “kinh đô lễ hội”. Ngay trong nội khu là hệ tiện ích wellness chuẩn quốc tế với đặc quyền khoáng nóng onsen tự nhiên, vườn thiền, không gian trà đạo, bể bơi bốn mùa… Chỉ cần bước xuống sảnh, hành trình trải nghiệm sôi động sẽ bắt đầu 24/7. Lợi thế nằm giữa tâm điểm giao thương và giải trí được kỳ vọng giúp Sun Festo Town gia tăng hiệu quả khai thác kinh doanh, đồng thời tạo nền tảng cho giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh đòn bẩy từ dòng khách nội sinh, Sun Festo Town còn hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng giao thông hiện tại và tương lai. Nếu lựa chọn di chuyển bằng cao tốc, quãng đường từ Hà Nội đến dự án hiện chỉ mất chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Sắp tới, khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vận hành, thời gian di chuyển dự kiến tiếp tục rút ngắn xuống còn khoảng 30 phút. Lợi thế cận kề Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và khoảng cách 60 phút di chuyển tới sân bay quốc tế Vân Đồn giúp “mọi ngả đường đều đưa khách về Sun Elite City”. Song song đó, quy hoạch hầm Cửa Lục đến năm 2030 cũng được kỳ vọng gia tăng khả năng kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy giá trị bất động sản Bãi Cháy trong dài hạn.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - một trong nhiều điểm nhấn về hạ tầng giao thông tại Sun Elite City

“Khi “kinh đô lễ hội” Sun Elite City ngày càng hoàn thiện, phân khu Sun Festo Town không chỉ mở tung cánh cửa vào không gian lễ hội rộn ràng mà còn hứa hẹn trở thành bến đỗ cho nhu cầu đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng của giới thượng lưu giữa đô thị năng động hàng đầu miền Bắc”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Lệ Thanh