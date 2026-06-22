Phát biểu tại buổi lễ khởi công Khu nhà ở cho thuê thuộc Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên sáng 22/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, các dự án nhà ở cho thuê được khởi công lần này là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, tạo tiền đề hình thành một phân khúc nhà ở mới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Theo ông Thắng, mục tiêu của thành phố là xây dựng thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp; đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, hướng tới thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu hướng quốc tế.

Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, hình thành những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.

Lễ khởi công được tổ chức theo Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 21/6/2026 của UBND TP Hà Nội, nằm trong chương trình khởi công các dự án trọng điểm của thành phố, gồm 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị.

Ông Dương Công Minh, cổ đông chủ chốt của Công ty Him Lam, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank cho rằng: Hiện nay nguồn cung nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, được đầu tư bài bản, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích còn hạn chế. Phần lớn vẫn là các loại hình nhà trọ tự phát, quy mô nhỏ lẻ, thiếu ổn định và chưa đáp ứng được kỳ vọng về một nơi ở chất lượng, an toàn, lâu dài.

Theo ông Minh, đây là khoảng trống lớn của thị trường nhà ở, cần sự tham gia mạnh mẽ hơn từ các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết.

Ông Minh kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách phù hợp cho phân khúc nhà ở cho thuê, đặc biệt là tạo điều kiện để các chủ đầu tư được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, dài hạn nhằm phát triển các dự án trên địa bàn Hà Nội.

Thực hiện Thông báo số 64 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thông báo số 262 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ, HĐND Thành phố đã ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn Thành phố, tạo cơ sở để Hà Nội đi đầu trong phát triển nhà ở cho thuê.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, phải đi tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch, quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê.