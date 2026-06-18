Theo danh mục các công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Gia Lâm có nhiều dự án quy mô lớn liên quan đến giao thông, chỉnh trang đô thị, đấu giá đất và phát triển khu đô thị mới.

Trong số các dự án sử dụng vốn ngân sách, có 24 dự án được triển khai, gồm 22 dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025 và 2 dự án đăng ký mới.

Đáng chú ý là hàng loạt công trình giao thông như tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị; tuyến đường từ đường 179 vào khu đấu giá đất thôn Trung Dương; tuyến đường từ đường 179 đến Khu công nghiệp Tân Quang; tuyến đường từ đường Ỷ Lan qua sông Thiên Đức; tuyến đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi (cũ).

Bên cạnh đó, nhiều dự án hạ tầng xã hội cũng được đưa vào kế hoạch triển khai như dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm; Xây dựng phòng khám đa khoa khu vực Trâu Quỳ kết hợp trạm y tế Cổ Bi; Xây dựng Trường THPT Cao Bá Quát; Trường THCS chất lượng cao tại khu TQ5; Trường THCS Cổ Bi; Trường tiểu học chất lượng cao và các trường mầm non mới trên địa bàn.

Một trong những dự án hạ tầng đáng chú ý là cải tạo, nâng cấp sông Cầu Bây nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước và cải thiện cảnh quan khu vực phía Đông Hà Nội.

Ngoài ra, địa phương cũng bổ sung 2 dự án mới gồm xây dựng vườn hoa, sân chơi, bãi đỗ xe tại xã Kiêu Kỵ và đầu tư giai đoạn II các tuyến đường khớp nối quy hoạch trên địa bàn Trâu Quỳ.

Nhóm có số lượng nhiều nhất là các dự án thu hồi đất tạo quỹ đất đấu giá với 28 dự án. Trong đó có 13 dự án chuyển tiếp như giải phóng mặt bằng các khu đất thuộc quy hoạch hai bên tuyến đường 179, tuyến Dốc Hội - Đại học Nông nghiệp; các khu đất tại Kiêu Kỵ, Cổ Bi, Trâu Quỳ, Dương Xá, Phú Thị để phục vụ đấu giá đất và chỉnh trang đô thị.

Bên cạnh đó, 15 dự án mới cũng được đăng ký thực hiện trong giai đoạn tới. Nổi bật là các dự án Tạo mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu đất C20, C21, C24; Giải phóng mặt bằng khu đất DUX1 tại Dương Xá; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá đất tại Kiêu Kỵ và Dương Xá; Tạo quỹ đất để xây dựng Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang.

Ngoài các dự án sử dụng vốn ngân sách, địa bàn xã Gia Lâm còn có 4 dự án vốn ngoài ngân sách tiếp tục triển khai.

Đó là dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Cổ Bi; Cải tạo mở rộng thanh cái phía 110kV Trạm biến áp Gia Lâm 2; Khu đô thị Gia Lâm và Cụm công nghiệp Phú Thị giai đoạn 2.

Đặc biệt, danh mục còn có dự án thu hồi đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là Khu đô thị cao cấp Bát Tràng, với diện tích thu hồi lên tới 84,45ha. Đây cũng là dự án có quy mô giải phóng mặt bằng lớn nhất trên địa bàn trong giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, nhiều dự án sẽ tác động tới quỹ đất hàng chục hecta tại xã Gia Lâm.

Trong đó, nổi bật là Khu đô thị cao cấp Bát Tràng (84,45ha); Tạo mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất dọc đường quy hoạch 22m (33,8ha); Cụm công nghiệp Phú Thị - giai đoạn 2 (29,43ha); Cải tạo, nâng cấp sông Cầu Bây (24,87ha); Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang tại Kiêu Kỵ (22,8ha); Khu đất TQ tại Trâu Quỳ và Dương Xá (cũ) phục vụ đấu giá đất, chỉnh trang đô thị (21ha); Khu đất DUX1 tại Dương Xá (17,3ha).