Sun Symphony Residence - không gian “workcation” lý tưởng mặt sông Hàn. Ảnh: Ánh Dương

Làn sóng “workcation” đổ về Đà Nẵng

Những năm gần đây, “workcation” trở thành từ khóa đáng chú ý của ngành bất động sản lưu trú. Thay vì bị "trói chân" tại văn phòng, ngày càng nhiều chuyên gia lựa chọn dịch chuyển tới những thành phố có môi trường sống chất lượng, khí hậu dễ chịu và kết nối thuận tiện để vừa làm việc từ xa, vừa tận hưởng cuộc sống.

Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng nổi lên như một điểm đến đáng chú ý của khu vực. Thành phố sở hữu nhiều lợi thế mà cộng đồng “workcation” tìm kiếm: môi trường sống an toàn, hạ tầng hiện đại, bờ biển đẹp, chi phí sinh hoạt cạnh tranh và mạng lưới hàng không kết nối rộng khắp,…

Đà Nẵng ngày càng thu hút cộng đồng chuyên gia quốc tế. Ảnh: Ánh Dương

Đặc biệt, “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” đang bước sang một giai đoạn phát triển mới khi định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do (FTZ), thu hút các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tài chính và đội ngũ chuyên gia quốc tế đến làm việc dài hạn.

Song song, lượng khách du lịch quốc tế liên tục tăng trưởng. Năm 2025, Đà Nẵng đón hơn 17,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 7,6 triệu lượt (tăng 25%). Thành phố cũng đang khai thác hơn 40 đường bay nội địa và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực. Sự gia tăng của cộng đồng chuyên gia, doanh nhân quốc tế và người làm việc từ xa đang tạo nguồn cầu lớn đối với thị trường căn hộ lưu trú thế hệ mới.

Symphony 5 - Lời giải cho xu hướng “workcation”

Không gian sống đậm chất resort tại Symphony 5. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Symphony 5 là mảnh ghép cuối của tổ hợp Sun Symphony Residence soi bóng sông Hàn, được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng đồng thời nhu cầu làm việc, sinh hoạt và nghỉ dưỡng.

“Ngay trong tòa tháp, chúng tôi tích hợp không gian “meeting room” phục vụ nhu cầu làm việc từ xa hay tổ chức họp quy mô nhỏ. Đây là yếu tố được giới chuyên gia quan tâm khi chọn nơi lưu trú”, đại diện Sun Property, thành viên Sun Group chia sẻ.

Song hành với công việc, trải nghiệm nghỉ dưỡng được nối dài với hệ tiện ích theo chuẩn resort, bao gồm không gian sinh thái rộng 19.000m² với bộ ba công viên ven sông, trung tâm và thể thao cùng bến du thuyền. Bên trong tòa tháp là hồ bơi phong cách resort, khu yoga trên cao, gym, spa, giúp cư dân dễ dàng chuyển đổi giữa trạng thái làm việc và nghỉ ngơi mà không cần di chuyển xa.

Đặc biệt, cư dân Symphony 5 sở hữu tầm nhìn “5 trong 1” hiếm có gồm sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố. Một số căn đặc biệt còn sở hữu tầm nhìn pháo hoa DIFF - lễ hội pháo hoa quốc tế được tổ chức thường niên. Với giới yêu thích “workcation”, đây chính là yếu tố tạo cảm hứng sống và làm việc mỗi ngày.

Sun Symphony Residence - tâm điểm ngắm pháo hoa DIFF. Ảnh: Ánh Dương

Một lợi thế khác của Symphony 5 nằm ở vị trí trung tâm ven sông Hàn. Từ dự án, cư dân chỉ mất 3 km để tiếp cận bãi biển Mân Thái, 5 km đến Tổ hợp giải trí Da Nang Downtown và 7 km tới sân bay quốc tế Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu di chuyển thường xuyên của cộng đồng chuyên gia.

Thực tế, các dự án căn hộ ven sông Hàn hiện nay đang thu hút khách quốc tế với mức giá thuê cao vượt trội. Tiêu biểu như tại tòa Panoma 1, thuộc dự án Sun Cosmo Residence, ông Simon Paul Rowe (doanh nhân Mỹ) đang thuê một căn 2 ngủ diện tích gần 90m² với mức giá lên tới 42 triệu đồng/tháng.

“Chúng tôi sẵn sàng trả thêm 20 - 30% chi phí để nhận lại sự an tâm, không gian sống đẳng cấp và cộng đồng tinh hoa xung quanh mình”, ông Simon chia sẻ.

Theo ghi nhận, các dự án căn hộ cho thuê ven sông Hàn đang đạt tỷ suất lợi nhuận 8 - 9%/năm, cho thấy nhu cầu thực của nhóm khách thuê cao cấp tại Đà Nẵng. Đây cũng được xem là bảo chứng cho tiềm năng khai thác của căn hộ Symphony 5 trong tương lai, đặc biệt khi một số chủ sở hữu tại các tòa S1, S2, S3 trong tổ hợp Sun Symphony Residence đã nhận bàn giao nhà, thậm chí nhận sổ đỏ sau 2 năm ra mắt dự án.

Symphony 5 được kỳ vọng mang lại dòng tiền khai thác ổn định ngay khi bàn giao. Ảnh minh hoạ căn hộ: Sun Property

“Đà Nẵng đang trở thành điểm đến của cư dân toàn cầu, do đó những dự án đáp ứng đúng nhu cầu “workcation” sẽ hưởng lợi đầu tiên. Với Symphony 5, giá trị không chỉ nằm ở vị trí đắc địa ven sông Hàn mà còn ở khả năng đón đầu xu hướng lưu trú hiện đại”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Lệ Thanh