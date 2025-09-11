Xu hướng dịch chuyển từ “ở rộng” sang “sống sâu” của giới tinh hoa

Cách đây hơn một thập kỷ, trong tư duy của nhiều gia đình thượng lưu Hà Nội, biệt thự hay nhà phố nội đô mới là “chuẩn mực an cư”, vừa khẳng định vị thế, vừa là tài sản để đời truyền cho con cháu. Chung cư khi đó thường gắn với định kiến chật chội, thiếu riêng tư, chưa thể sánh với những không gian sống rộng rãi, bề thế.

Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường bất động sản cao cấp, cùng với làn sóng đầu tư quy hoạch bài bản, vận hành chuyên nghiệp đã dần thay đổi quan niệm sống của giới nhà giàu. Thay vì bằng lòng với những căn hộ chung cư cũ kỹ hay tiếp tục gắn bó với biệt thự tách biệt, nhiều chủ nhân đang tìm đến những dự án hạng sang như The Nelson - nơi hội tụ đủ ba yếu tố: vị trí đắc địa lõi trung tâm, tiện ích đặc quyền độc đáo và dịch vụ đẳng cấp.

Nhiều khách hàng bổ sung The Nelson vào bộ sưu tập tài sản đắt giá như một tài sản giá trị để vừa sử dụng, vừa tích lũy dài hạn. Trong khi đó, những gia đình đã quen sống ở chung cư cao cấp tại các quận lân cận lại coi The Nelson là bước “nâng đời” - chuyển dịch sang chuẩn sống cao hơn, khắt khe hơn về thiết kế, vận hành và cộng đồng cư dân.

Căn hộ The Nelson với thiết kế sang trọng hấp dẫn giới nhà giàu. Ảnh phối cảnh

Điểm khác biệt khiến ngày càng nhiều người thành đạt lựa chọn một khu căn hộ cao cấp như The Nelson là vì họ mong muốn “ở cho mình” - một không gian không chỉ rộng rãi về diện tích, mà còn sâu sắc về trải nghiệm: an ninh 24/7, đặc quyền tiện ích, dịch vụ chỉn chu, đồng bộ. Tất cả đều hiện hữu ngay trong dự án, giúp chủ nhân tận hưởng cuộc sống riêng tư, trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Bên cạnh đó, với những người trẻ thành đạt, nhà không chỉ là chỗ trú ngụ mà còn là sự tận hưởng, tái tạo năng lượng và tuyên ngôn về bản thân. Họ lớn lên cùng nhịp đô thị hiện đại, bận rộn trong vòng quay sự nghiệp và cần một không gian “all-in-one”, riêng tư, giàu cảm xúc. Đó là nơi họ có thể làm việc từ xa vào buổi sáng, tập gym hay bơi vào buổi trưa và thưởng thức một ly vang tại lounge vào tối mà không cần rời khỏi tòa nhà. Với họ, căn hộ chính là bản sắc cá nhân, được thể hiện ở nội thất tinh tế, thiết kế thông minh, tầm nhìn đẹp và quan trọng là cộng đồng cư dân cùng đẳng cấp.

“Chúng tôi chọn chung cư hạng sang vì sự tiện lợi và an toàn cho con nhỏ, và vì muốn hàng xóm cũng là những người cùng gu sống”, chị Minh Anh (34 tuổi), Giám đốc marketing một tập đoàn đa quốc gia chia sẻ.

Theo khảo sát của CBRE, tỷ lệ khách hàng trẻ tuổi mua căn hộ hạng sang, cao cấp tại Hà Nội đã tăng gấp đôi so với 5 năm trước. Họ sẵn sàng chi trả cao để rút ngắn quãng đường di chuyển, loại bỏ gánh nặng quản lý nhà đất và dành quỹ thời gian quý giá cho công việc sáng tạo, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật.

The Nelson - “sống sâu” giữa lòng Hà Nội

Với số lượng giới hạn chỉ 175 căn hộ, dự án The Nelson Private Residences được ví như một “ốc đảo trên cao” dành riêng cho những ai theo đuổi chuẩn sống “Private & Luxury”. Nằm ẩn mình biệt lập trong khu phố Láng Hạ yên bình và đắt đỏ bậc nhất Hà thành, dự án vừa đủ tách biệt để đảm bảo riêng tư tuyệt đối, vừa thuận tiện kết nối tới các địa điểm học tập, mua sắm, giải trí hàng đầu thủ đô.

Sảnh chờ The Nelson thiết kế như khách sạn 5 sao. Ảnh phối cảnh

Tiện ích khép kín, cộng đồng chọn lọc là điểm nhấn làm nên danh tiếng của The Nelson. Toàn bộ tầng 1 được thiết kế như sảnh đón tiếp chuẩn khách sạn 5 sao: có doorman trực cửa hỗ trợ xách hành lý, lái xe hộ; lễ tân và an ninh trực 24/7 đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân. Tòa nhà có khu lounge riêng với tủ rượu cá nhân - nơi cư dân có thể tiếp khách hoặc thư giãn trong không gian riêng tư.

Các tiện ích này được bố trí đầy đủ: từ quán café cao cấp, quầy giặt là, salon tóc, phòng chăm sóc sức khỏe, máy bán hàng tự động hoạt động suốt ngày đêm, cho đến phòng tiệc riêng sức chứa 10–25 người để tổ chức những buổi gặp mặt thân mật. Đặc biệt, tầng mái của The Nelson là không gian thư giãn và rèn luyện sức khỏe với phòng gym hiện đại, bể bơi vô cực, khu sauna, vườn thiền. Tất cả được bố trí trên cao để cư dân vừa tận hưởng tầm nhìn toàn cảnh thành phố, vừa đảm bảo sự tĩnh lặng, riêng tư hiếm dự án nào có được.

Phòng gym hiện đại tích hợp trong dự án. Ảnh phối cảnh

Không dừng ở tiện ích, dịch vụ vận hành tại The Nelson cũng được cá nhân hóa. Chủ đầu tư cung cấp các dịch vụ độc đáo như chăm sóc cây xanh tận căn hộ, dọn dẹp nhà theo giờ, đặt xe riêng theo yêu cầu, tất cả đều được tùy biến linh hoạt theo thói quen và nhu cầu của từng chủ nhân. Mục tiêu là biến mỗi ngày sống tại đây thành một “hành trình nghỉ dưỡng” trọn vẹn cảm xúc.

Ông Bùi Trung Nghĩa - một Việt kiều có hơn 20 năm sinh sống tại Pháp - sau khi tham quan dự án đã quyết định sở hữu căn hộ tại The Nelson. Với ông, giá trị lớn nhất nằm ở chiều sâu trải nghiệm: từ kiến trúc, nội thất tinh xảo, hệ tiện ích khép kín mang tính riêng tư, đến vị trí trung tâm “nhất cự ly, nhì tầm nhìn”.

Sự lựa chọn của ông Nghĩa cũng như nhiều chủ nhân tinh hoa khác là muốn tìm kiếm một không gian tinh gọn nhưng sang trọng, được vận hành chuyên nghiệp và phản chiếu phong cách sống riêng. The Nelson trở thành lựa chọn tiêu biểu cho xu hướng ấy, nơi mỗi cư dân không chỉ sở hữu một căn hộ, mà còn nâng cấp phong cách sống lên một chuẩn mực mới.

Ngọc Minh