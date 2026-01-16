Đắk Lắk:

Chiều 16/1, UBND xã Ea Wer cho biết, vụ nổ lớn nghi do chế tạo pháo vừa xảy ra trên địa bàn làm căn nhà cấp 4 của một hộ dân bị đổ sập, một người đàn ông bị thương nặng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, tại nhà ông Tạ Văn Tuyên (56 tuổi, trú thôn 15, xã Ea Wer) bất ngờ phát ra tiếng nổ rất lớn, làm mặt đất rung chuyển.

Tại hiện trường, một phần căn nhà cấp 4 của gia đình ông Tuyên bị đổ sập, gạch đá và các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Vụ nổ cũng khiến ông Võ Duy Anh (34 tuổi) bị thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Công an xã Ea Wer đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.