Sáng 11/1, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Bắc (Gia Lai) cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến hai người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h35 ngày 10/1, bà N.T.T. (SN 1979, trú thôn Tân Ốc, xã Phù Mỹ Bắc) đến nhà bà Đ.T.C. (SN 1963, trú thôn Vạn Định, cùng xã) để mua phế liệu.

Hiện trường vụ việc.

Trong lúc hai người đang cân phế liệu thì bất ngờ xảy ra vụ nổ, khiến bà C. tử vong tại chỗ, còn bà T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà T. cũng không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai cũng khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nguồn tin ban đầu, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, hai người phụ nữ có đập, gõ vào một vật bằng kim loại bị gỉ sét, nghi là vật liệu nổ, dẫn đến hậu quả đau lòng.