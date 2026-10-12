Lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ những năm 2010, Căn nhà không mái che kể về những con người bình dị luôn phải chật vật trước cơm áo, nợ nần và những thiếu hụt tưởng như khó bù đắp. Hạnh (Huyền Lizzie), người phụ nữ bán rau ngoài chợ, một mình gồng gánh cuộc sống cùng hai con.

Trong đó, Thơ (Thu Hà Ceri) - cô bé 16 tuổi thông minh, tháo vát - sớm học cách trưởng thành, biết chắt chiu từng đồng và trở thành điểm tựa cho mẹ và em. Toản (Duy Hưng) - người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe, cũng ngày ngày bươn chải để hai con có một nơi ổn định mà lớn lên. Một cơ duyên đã đưa hai gia đình xa lạ về chung dưới một mái nhà. Từ những va chạm, khác biệt, họ nhìn thấy lòng tốt ở nhau. Người đàn ông góa vợ và một người phụ nữ đơn thân nhìn thấu nỗi vất vả, dần nảy sinh tình cảm.

Trong tập 1 Căn nhà không mái che lên sóng tối 12/10, Hạnh (Huyền Lizzie) có 2 đứa con ngoan xinh yêu thật sự. Thơ (Thu Hà Ceri) đảm đang việc nhà, chu toàn chuyện học hành, xinh đẹp, nghiêm ngắn và sâu sắc. Việc Thơ được chọn thi học sinh giỏi khiến mẹ rất vui. Dù Thơ chưa tự tin nhưng Hạnh cho rằng nếu được chọn chắc chắn Thơ có tố chất.

Trong khi đó, cậu em Khang 'béo' (Minh xíu) để lên lớp cần sự cố gắng rất nhiều. Khang thích chơi với bạn và gà nên việc nhà giao phó cho chị làm hết. Đó là sự trái ngược của 2 đứa nhỏ đáng yêu.

Có hai đứa con ngoan nhưng Hạnh lại có gã chồng bạo lực và chơi bời. Bình (Doãn Quốc Đam) bị đánh bầm dập vì vay nợ nên về nhà cầu xin Hạnh ra tay giúp dù trước đó đánh vợ suýt chết. Dù vậy, Hạnh cương quyết bất chấp lời thề thốt của chồng. "Ly hôn đi", Hạnh nói.

Ở diễn biến khác, Thơ tâm sự với cậu bạn Sơn (Sơn Tùng) rằng mình rất đau lòng khi mẹ bị bố Bình (Doãn Quốc Đam) đánh thương nặng và chắc chắn sẽ không có phương án nào khác ngoài việc ly hôn. "Chỉ mong bố mẹ mình bỏ nhau", Thơ khóc nói. Hoàn cảnh của Sơn cũng không khá hơn vì bố mẹ mình chưa từng đăng ký kết hôn. Sơn cũng chưa từng gặp bố lần nào. Mẹ Sơn từng nói bố không nhận mẹ con cậu nên Sơn phải cố sống cho tốt.

Bình sẽ làm gì khi Hạnh đề nghị ly hôn? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 1 lên sóng vào 20h tối nay trên VTV3.