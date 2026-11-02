Trong "Căn nhà không mái che" tập 10, không muốn làm hàng xóm của người xa lạ, Hạnh đến tận nhà tìm Toản đề nghị bố con anh về sống chung.

Trong tập 10 Căn nhà không mái che lên sóng tối 2/11, Hạnh (Huyền Lizzie) đến nhà tìm Toản (Duy Hưng) để đề nghị anh không bán đất cho người khác nữa. Hạnh nói nếu 3 bố con cần nhà để ở thì cứ sang nhà cô, Hạnh sẽ làm vách ngăn giữa hai gia đình.

Toản đồng ý với lời đề nghị của Hạnh và đưa các con sang nhà mới. Triết (Cao Phú Quý) nhắn Toản phải giữ khoảng cách với Hạnh. Trên đường chuyển chỗ ở, Toản suýt đâm xe vào Tươi (Trang Moon) nên không tiếc lời mắng cô hàng bánh rán. Tươi định sang dọn nhà cho 3 bố con Toản nhưng giờ mới biết họ đã chuyển đi chỗ khác. Dù vậy, Toản dứt khoát không nói mình sẽ đi đâu.

Ở diễn biến khác, Hùng (Nam Việt) chỉ đặt mục tiêu lên được lớp 11 khiến bà và mẹ đều ngao ngán. Thấy con trai quá tự tin về khả năng của mình, mẹ Hùng dội gáo nước lạnh: "Thơ nó bảo trình độ của con chỉ hơn đứa tiểu học". Sau đó bà quay sang nói với mẹ chồng: "Nhục lắm mẹ ạ, cháu đích tôn của mẹ đấy!". Ngay lập tức Hùng tuyên bố sẽ học tốt để cho mẹ tự hào. "Mẹ yên tâm, cả bố lẫn Thơ con sẽ lôi về hết cho mẹ xem", cậu nói.

Hùng có thực hiện được lời hứa với mẹ hay sẽ rơi vào bẫy của đám bạn xấu? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 10 lên sóng vào 20h tối 2/11 trên VTV3.

Học vấn đáng nể của diễn viên nói giọng Thanh Hóa gây sốt trên phim VTV Sau 4 năm vắng bóng để chăm sóc gia đình và theo đuổi việc học, Trang Moon bất ngờ gây chú ý với vai Tươi cùng giọng Thanh Hóa đặc trưng trong phim "Căn nhà không mái che".