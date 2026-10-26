Trong "Căn nhà không mái che" tập 7, các con bị chủ nợ bắt cóc nên Hạnh đến tìm Toản cầu xin sự giúp đỡ.

Trong tập 7 Căn nhà không mái che lên sóng tối 26/10, Thơ (Thu Hà Ceri) luôn theo sát Hùng (Nam Việt) ở mọi hoàn cảnh để nhắc nhở chuyện làm bài tập. "Chưa làm xong thì mang sách vở lên đây, tôi chỉ", Thơ nói giữa lớp để ngăn hùng đi chơi.

Để giúp sức cho Thơ, Sơn (Sơn Tùng) gọi luôn Dũng ra để học nhóm nhằm tách Dũng ra khỏi Hùng. Thơ tuyên bố Hùng là đối tượng cần giám sát đặc biệt và tuyên bố "bận cũng phải học, bớt vui chơi đi".

Ở diễn biến khác, chủ nợ lại tiếp tục tìm đến nhà quấy rối vì khoản nợ của bố Bình (Doãn Quốc Đam) khiến Khang (Minh Xíu) vô cùng hoảng sợ. Thơ rất đanh thép, vừa đứng ra bảo vệ em, vừa nói khoản nợ còn 3 ngày nữa mới hết hạn. Chủ nợ chỉ thẳng mặt Thơ nhắn mẹ Hạnh bỏ ý định báo công an đi nếu không chúng sẽ đốt nhà. Dù rất hoảng sợ nhưng Thơ dặn Khang phải bình tĩnh và tuyệt đối không để mẹ biết.

Cùng đường, Hạnh (Huyền Lizzie) tìm đến Toản (Duy Hưng) nhờ giúp đỡ. Vì khoản nợ 230 triệu đồng của Bình, chủ nợ đã bắt Khang làm con tin. Tuy nhiên, Toản nói việc quan trọng nhất của mình là về với các con, dù tiền ai cũng thích. Do vậy, Hạnh đành phải nói các con đang bị bắt cóc. "Tôi xin anh, anh giúp tôi với", Hạnh cầu xin.

Hùng có chịu nghe lời Thơ? Toản có đồng ý giúp Hạnh? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 7 lên sóng vào 20h tối nay trên VTV3.