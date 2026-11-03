Trong 'Căn nhà không mái che' tập 11, Hạnh lúng túng vì tình ngay lý gian khi bị nghi ngờ sang phòng Toản lúc nửa đêm làm chuyện mờ ám.

Trong tập 11 Căn nhà không mái che lên sóng tối 3/11, hai con của Toản (Duy Hưng) đang tất bật dưới bếp để chuẩn bị mâm cơm cúng trong ngày giỗ mẹ nhưng không ngờ bị Khang (Minh Xíu) phá hỏng. Con trai Hạnh (Huyền Lizzie) đi học về bụng đói meo chẳng quan tâm đồ ăn đặt trên bàn là thế nào nên vội ăn lấy ăn để. Anh em Triết – Mai từ bếp đi lên thấy cảnh tượng không ngờ tới nên đã quát lên, mắng Khang tham ăn. Đúng lúc này Hạnh về nên đã vội vàng ra chợ mua đồ cúng khác.

Ở diễn biến khác, đêm mưa lớn, Hạnh lo chỗ mái nhà bên phòng bố con Toản bị dột nên gọi nhắc. Nhưng có vẻ bố con Toản đã ngủ say nên Hạnh mang chiếc chậu nhựa vào phòng hàng xóm đặt xuống giường để hứng nước mưa. Thấy chiếc quần bị rơi bên cạnh, Hạnh nhặt lên giúp nào ngờ đúng lúc đó Triết (Cao Phú Quý) tỉnh giấc. Thấy Hạnh đang cầm chiếc quần của bố mình, Triết hỏi: "Cô rình rập gì bố con cháu đấy ạ? Sao cô lại cầm quần của bố cháu?". Tình ngay lý gian, Hạnh lúng túng đáp không có ý đó rồi vội ném trả chiếc quần. Dù cố gắng giải thích nhưng Triết nghi ngờ lời Hạnh nói vì trong chậu không có giọt nước nào.

Trong khi đó, tin đồn Hạnh và Toản về sống chung nhà đã lan khắp chợ. Đúng lúc đó Hảo (Đặng Minh Cúc) tới nên đã xảy ra một trận khẩu chiến giữa chợ để bảo vệ Hạnh. Lão Đinh (Jimmy Khánh) xuất hiện tưởng để giải tán đám đông nhưng hoá ra lại còn thêm lời cạnh khoé Hạnh. Vừa hay Toản cũng tới.

Toản sẽ làm gì với lão Đinh? Hạnh sẽ giải thích ra sao cho bố con Toản hiểu? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 11 lên sóng vào 20h tối nay trên VTV3.

Học vấn đáng nể của diễn viên nói giọng Thanh Hóa gây sốt trên phim VTV Sau 4 năm vắng bóng để chăm sóc gia đình và theo đuổi việc học, Trang Moon bất ngờ gây chú ý với vai Tươi cùng giọng Thanh Hóa đặc trưng trong phim "Căn nhà không mái che".