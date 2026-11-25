Trong "Căn nhà không mái che" tập 21, ngay sau khi được con gái nhiệt tình "đẩy thuyền" với Toản, Hạnh hụt hẫng khi chứng kiến anh dắt Hiền ra sạp rau mua đồ về nấu cơm chung.

Trong tập 21 Căn nhà không mái che lên sóng tối 25/11, Thơ (Thu Hà Ceri) chủ động mở lời khuyên Hạnh (Huyền Lizzie) nếu có ý định đi bước nữa thì Toản (Duy Hưng) chính là lựa chọn phù hợp nhất. Cô phân tích gia cảnh cả hai bên tương đồng, một người mất vợ, một người không còn chồng và Toản "vững chắc như ngọn núi đáng để mẹ tin tưởng dựa vào''. Nghe những lời phân tích già dặn của con gái, Hạnh chỉ biết cười thầm và trêu rằng Thơ dạo này nói chuyện giống hệt bác Hảo (Minh Cúc).

Thế nhưng, niềm vui vừa nhen nhóm đã vội tắt lịm khi ở một diễn biến khác, Toản bất ngờ dẫn Hiền - bạn thân của người vợ quá cố - ghé qua sạp rau của Hạnh để mua thực phẩm về nấu bữa tối. Nghe Hiền vô tư buột miệng câu: "Mai nhà em...", Hạnh lập tức khựng lại vì nhận ra mối quan hệ giữa cô và bố con Toản trở nên thân thiết vượt mức bình thường.

Toản hồn nhiên dẫn Hiền ra mua rau của Hạnh.

Cảm giác hụt hẫng càng thêm rõ rệt khi Toản nhắc Hiền: "Mua vừa thôi không ăn hết đâu", cô liền tự nhiên đáp lại: "Ba bố con với cả em là bốn, cả nhà ăn mà anh sợ thừa à?". Câu nói khẳng định vị thế như người một nhà của Hiền khiến Hạnh sững sờ, không giấu nổi sự chạnh lòng.

Ở diễn biến khác, sau sự cố mắc bẫy lừa đảo ở công viên, Thơ lấy hết can đảm gọi điện xin lỗi Hùng (Nam Việt) nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ, lạnh lùng. Chưa dừng lại ở đó, Hùng còn dứt khoát tuyên bố từ giờ sẽ không học cùng Thơ nữa mà chuyển sang tìm gia sư khác, khiến cô nàng tủi thân bật khóc.

Vì vẫn còn giận chuyện Thơ cố chấp không nghe lời khuyên can, Hùng thẳng thừng từ chối nhận lời xin lỗi với lý do cả hai không còn là bạn bè. Trước thái độ cứng rắn ấy, Thơ nghẹn ngào nói: "Kể cả cậu không coi tôi là bạn nữa tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi" rồi vội vàng cúp máy khiến Hùng hụt hẫng.

Hạnh sẽ đối diện thế nào với sự xuất hiện ngày càng thân mật của Hiền bên cạnh bố con Toản? Hùng và Thơ bao giờ mới chịu làm lành? Diễn biến chi tiết của Căn nhà không mái che tập 21 lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.

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