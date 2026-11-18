Trong tập 18 "Căn nhà không mái che", Toản không giấu nổi sự phẫn nộ khi tận tai nghe em gái chồng cũ của Hạnh buông lời lăng mạ hai người ngay trước cửa nhà.

Trong tập 18 Căn nhà không mái che lên sóng tối 18/11, Toản (Duy Hưng) lấy hết can đảm mang chiếc áo vừa mua ra tận chợ để tặng Hạnh (Huyền Lizzie). Thế nhưng, khi anh còn đang ngập ngừng chưa kịp trao tay thì bé Khang (Minh Xíu) bất ngờ chạy tới khoe chiếc áo mới của mình.

Cậu bé nói chiếc áo đẹp mà mẹ ưng ý hôm trước đã bị người khác nhanh tay mua mất, hứa sau này lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua quần áo đẹp cho Hạnh. Chứng kiến tình cảm ấm áp của hai mẹ con, Toản vừa xúc động vừa bối rối, đành lặng lẽ giấu món quà đi.

Ở diễn biến khác, bộ ba Hùng (Nam Việt), Thơ (Thu Hà Ceri) và Sơn (Sơn Tùng) đang ngồi trong lớp thì Hùng bất ngờ nhận được thư tay từ người hâm mộ. Sơn tò mò thúc giục bạn mở ra xem nhưng Hùng lại tỏ ra vô cùng tự tin, khẳng định không cần đọc cũng đoán được nội dung và chắc chắn câu kết thúc sẽ là lời đề nghị hẹn hò.

Toản bức xúc trước sự hỗn láo của em gái Bình.

Bán tín bán nghi, Thơ và Sơn liền mở thư ra kiểm chứng và ngỡ ngàng khi mọi thứ diễn ra đúng hệt lời Hùng nói. Được đà, Hùng tự hào tuyên bố bản thân chỉ thua kém Thơ và Sơn ở khoản học hành, còn lại mọi mặt đều vượt trội. Chớp lấy cơ hội này, Sơn lập tức đề nghị Hùng làm "quân sư" chỉ cho mình bí quyết tán gái và đối tượng mà cậu chàng nhắm tới không ai khác chính là Thơ.

Trong khi đó, em gái của Bình (Doãn Quốc Đam) - chồng cũ của Hạnh - ngang nhiên kéo người tới nhà chị dâu cũ đập phá đồ đạc. Quá bức xúc trước hành vi côn đồ này, Thơ lập tức dọa sẽ báo công an, liền bị cô ruột mắng nhiếc là hỗn láo do mẹ không biết dạy.

Đúng lúc Hạnh và Toản vừa trở về tới cửa, em gái Bình liền buông lời xúc phạm nặng nề, gọi cả hai là "đôi gian phu dâm phụ". Toản không giữ nổi bình tĩnh, lập tức chỉ thẳng mặt người phụ nữ kia quát lớn: "Im mồm". Phải đến khi Hạnh xông vào can ngăn, Toản mới nén giận đưa các con lánh đi nơi khác. Anh không quên dặn Hạnh có bất cứ chuyện gì phải gọi ngay cho mình.

Hạnh sẽ đối phó với em chồng cũ thế nào? Toản có tình cảm với Hạnh? Diễn biến chi tiết của Căn nhà không mái che tập 18 sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.