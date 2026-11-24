NSND Lan Hương nghỉ hưu cách đây 10 năm sau khi kết thúc quá trình công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Hiện chị đang hưởng mức lương hưu 7,5 triệu đồng.

NSND Lan Hương sinh năm 1961. Năm 2016 chị nghỉ hưu sau hàng chục năm công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Tuy nhiên, kể từ khi nghỉ hưu, NSND Lan Hương bận rộn hơn trước. Chị đắt show làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc và tài năng, đóng phim từ Nam ra Bắc.

NSND Lan Hương ở tuổi 65.

Cũng từ khi nghỉ hưu, NSND Lan Hương liên tục góp mặt trong các dự án phim truyền hình ăn khách như: Sống chung với mẹ chồng, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Bước chân vào đời và hiện tại là Căn nhà không mái che. Trong phim, nghệ sĩ vào vai bà nội của Hùng (Nam Việt). Dù chỉ là vai phụ nhưng diễn xuất duyên dáng của NSND Lan Hương khiến khán giả thích thú.

Để vào vai này, NSND Lan Hương phải hoá trang cho hàm răng sao cho thật đúng với những người ăn trầu lâu năm. Nữ nghệ sĩ chia sẻ với VietNamNet quá trình làm răng rất kỳ công, từ làm sạch, lau khô, sơn rồi quạt cho khô song đến khi ngậm miệng môi và lợi đã khô hết nên phải dùng tay mới khép được. "Bữa trưa tôi không dám ăn cơm vì sợ bong răng sẽ phải làm lại rất cực. Do vậy tôi nghĩ cách ăn: lấy gói mì ăn liền bóp vụn ra, cho nước sôi ngâm thật nát rồi nuốt chửng cho khỏi bong. Thế là xong bữa và không ăn vặt gì hết", chị kể.

Tạo hình nhân vật bà nội của NSND Lan Hương trong "Căn nhà không mái che".

NSND Lan Hương rất thích tạo hình nhân vật này và phải đi sưu tầm nguyên bộ ăn trầu. Vì đã thử ăn trầu từ ngày trẻ nên nữ nghệ sĩ có thể ăn tốt và không ngại khi đóng vai này.

Dù đã nghỉ hưu 10 năm nhưng cát-sê đóng phim, làm giám khảo, thu nhập từ xây kênh và các công việc khác giúp NSND Lan Hương có thể sống tốt. Dù vậy, những lúc không có việc, chị đã có khoản lương hưu 7,5 triệu đồng/tháng. Nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet, chị hưởng kịch bậc lương hạng 3 và khi nghỉ hưu nữ nghệ sĩ còn được nâng một chút vì là NSND nên mới có mức lương này.

NSND Lan Hương cùng chồng đồng hành trên từng cây số trong suốt gần 40 năm hôn nhân.

NSND Lan Hương nói dù công việc nhiều nhưng đôi khi nhận làm vì tình cảm nên cũng không được bao nhiêu. "Mà kệ đi! Anh chị vẫn sống tốt mà", chị nói.

Ngoài đời NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ luôn khiến công chúng ngưỡng mộ vì tình cảm bền chặt suốt gần 4 thập kỷ làm vợ chồng. Hai nghệ sĩ luôn đồng hành trong các sự kiện và thường xuyên đi du lịch khắp nơi cùng nhau. Cặp đôi xây kênh TikTok riêng với những clip ghi lại câu chuyện đời thường trong cuộc sống của hai nghệ sĩ và hút triệu view.

NSND Lan Hương trong "Căn nhà không mái che" (Nguồn: VTV)

Ảnh: FBNV