Góp ý Văn kiện Đại hội 14 của Đảng

Chia sẻ với PV VietNamNet về góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: "Quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư và Ban Văn kiện rất nhất quán, là phải đưa nội dung văn hóa đi vào thực tiễn, để sau Đại hội không cần thêm quá nhiều bước trung gian mà có thể triển khai ngay vào đời sống".

Theo bà, đây là điểm mới và tiến bộ, giúp các cấp, các ngành chủ động hành động, tránh tình trạng nghị quyết ban hành nhưng chậm đi vào thực tế.

"Tôi hy vọng rằng, sau Đại hội, từng lĩnh vực sẽ có thể bắt tay vào việc ngay, để văn hóa thực sự đi vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn", Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên nói.

Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bà Đặng Thị Bích Liên nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", đồng thời khẳng định hồn cốt dân tộc chính là điều làm nên sự khác biệt và trường tồn của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Bà cho rằng: "Con người Việt Nam là trung tâm của phát triển mà giá trị của con người chính là văn hóa. Văn hóa là thứ kết tinh bản sắc của 54 dân tộc anh em, của từng vùng miền, tạo nên bản sắc Việt Nam độc đáo".

Từ thực tiễn công tác quản lý, bà nhận thấy việc xây dựng con người văn hóa không thể tách rời việc đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng văn hóa - nghệ thuật. Theo bà, đây là lĩnh vực đặc thù, khác biệt so với các ngành khác: "Người làm văn hóa - nghệ thuật ngoài tri thức và kỹ năng còn phải có tài năng bẩm sinh, có tâm hồn và cảm xúc nghệ sĩ. Đó là thứ không thể dạy được mà cần được trân trọng, nuôi dưỡng".

Bà chia sẻ, trong thời gian còn công tác, Bộ VHTTDL từng trình Chính phủ và Bộ Giáo dục & Đào tạo một đề án riêng về đào tạo tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, cho phép ngành văn hóa có cơ chế đặc thù trong tuyển chọn và đào tạo nhân lực. Nhờ đó, nhiều văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ sau này đã trưởng thành, đóng góp tích cực cho đất nước.

Từ kinh nghiệm của mình, bà Đặng Thị Bích Liên cho rằng: "Nguồn lực văn hóa là nguồn lực đặc biệt. Khác với các ngành khác, đầu tư cho văn hóa không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất mà là đầu tư cho con người, cho tài năng".

Bà nhấn mạnh, muốn có những nhà khoa học, nghệ sĩ hay nhà quản lý giỏi, Nhà nước phải đầu tư có chiến lược. "Không thể chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân hay gia đình mà phải có chính sách và nguồn ngân sách tương xứng. Tôi mong Quốc hội, Chính phủ sẽ có quyết sách dứt điểm, coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững", bà nói.

Nguyên Thứ trưởng cũng cho rằng cần quan tâm đặc biệt đến giá trị văn hóa gia đình - nền tảng đầu tiên của văn hóa xã hội. Bà đề nghị Dự thảo Văn kiện nên nhấn mạnh thêm yếu tố này, bởi gia đình là nơi hình thành nhân cách, đạo đức và văn hóa ứng xử của con người. Con người phải được giáo dục từ gia đình, sống có đạo đức, nhân văn.

Bà nói: "Đã là doanh nghiệp phải tính toán kinh doanh, phải có lợi nhuận và họ phải giỏi mới có thể tạo ra lợi nhuận nhưng phải gắn với đạo đức và trách nhiệm xã hội chứ không phải bất chấp. Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là hiệu quả kinh tế, mà là cách hành xử có văn hóa trong sản xuất, kinh doanh, và với cộng đồng. Muốn làm được điều này phải đào tạo từ trong nhà trường, gia đình".

Nguyên Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên khẳng định, văn hóa hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực kinh tế nếu biết khai thác đúng hướng. Bà dẫn chứng từ kinh nghiệm thực tiễn: "Tại Huế, phần lớn GDP của tỉnh đến từ di sản văn hóa. Nếu được đầu tư và quản lý tốt, di sản, nghệ thuật, công nghiệp sáng tạo… đều có thể đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng".

Bà nhấn mạnh, cần nhìn nhận văn hóa không chỉ là chi tiêu, mà là đầu tư sinh lợi, bởi văn hóa mang lại giá trị bền vững, nuôi dưỡng bản sắc và tạo nên hình ảnh quốc gia.