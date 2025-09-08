Ngày 8/9, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca can thiệp tắc mạch máu nuôi khối u nhau thai đầu tiên, cứu sống thai nhi 28 tuần tuổi bị suy tim nặng.

Cụ thể, thai phụ T.N.B (30 tuổi, TPHCM), mang thai lần đầu. Khi thai được 28 tuần, chị đến khám tại bệnh viện với triệu chứng khó thở, mệt mỏi.

Qua siêu âm tim thai, PGS.TS.BS Lê Minh Khôi - Trưởng đơn vị Hình ảnh Tim mạch phát hiện tình trạng nguy cấp: Thai nhi bị tràn dịch màng ngoài tim, suy tim nặng do khối u nhau thai khổng lồ. Khối u này tăng sinh mạch máu, làm tăng lưu lượng máu đổ về tim thai, gây quá tải tuần hoàn.

“Đây là tình huống lâm sàng nguy hiểm, đẩy thai nhi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ Khôi chia sẻ.

Thai nhi chỉ 28 tuần tuổi - ngưỡng non tháng tiềm ẩn nhiều biến chứng nếu sinh sớm như nhiễm trùng sơ sinh, xuất huyết não, viêm ruột hoại tử. Tuy nhiên, theo TS.BS Trần Nhật Thăng - Trưởng khoa Phụ sản, tình trạng thai nhi không thể trì hoãn thêm.

Bệnh viện nhanh chóng thành lập hội đồng chuyên môn đa ngành, quyết định can thiệp tắc mạch máu nuôi khối u để giải phóng áp lực cho tim thai và kéo dài thai kỳ thêm ít nhất 4 tuần.

Em bé chào đời an toàn. Ảnh: BVCC

PGS.TS.BS Võ Tấn Đức - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết, để bảo vệ thai nhi khỏi tia xạ, toàn bộ thủ thuật được thực hiện dưới hướng dẫn siêu âm thay vì tia X như thông thường. Việc chọc kim xuyên qua thành bụng vào tử cung để tiếp cận chính xác mạch máu chính của khối u đòi hỏi độ chính xác rất cao.

Ban đầu, ê-kíp sử dụng coil (lò xo kim loại nhỏ) nhưng do lưu lượng máu quá lớn, dòng chảy không bị chặn hoàn toàn. Các bác sĩ quyết định sử dụng keo sinh học để lấp đầy các khoảng hở - thao tác đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối vì nếu keo theo dòng máu vào tim hoặc não thai nhi có thể gây tử vong.

Sau can thiệp, dòng máu đổ về tim thai giảm nhanh chóng, khối u co nhỏ, tình trạng tim thai được phục hồi. Thai kỳ kéo dài đến 39,5 tuần. Em bé chào đời an toàn, không cần bất kỳ can thiệp cấp cứu nào. Hiện tại, bé hơn 4 tháng tuổi, sức khỏe ổn định, phát triển tốt và được theo dõi định kỳ sau sinh.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện nhận định: "Đây không chỉ là thành công chuyên môn mà còn minh chứng tinh thần đoàn kết, bản lĩnh của thầy thuốc. Thành công này góp phần phát triển y học bào thai Việt Nam".

Video: Các bác sĩ cứu sống thai nhi mắc khối u nhau thai: