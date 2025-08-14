Mới đây, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chia sẻ về một trường hợp sản phụ mất con đáng tiếc. Người phụ nữ 24 tuổi mang thai lần đầu ở tuần thứ 30, được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ từ tuần 26. Sợ tiêm insulin và tin rằng chỉ cần ăn kiêng là đủ, cô tự điều chỉnh chế độ ăn và theo dõi đường huyết tại nhà. Kết quả đo sau ăn dao động từ 8,2 đến 10,6 mmol/L. Nghĩ rằng mức đường huyết này chỉ tăng nhẹ do ăn nhiều, cô giảm khẩu phần ăn mà không đi khám bác sĩ.

Đến một ngày, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn và nôn nhiều. Ban đầu, cô cho rằng mình bị đau dạ dày nên không đến viện ngay. Vài giờ sau, thai phụ rơi vào trong tình trạng nguy kịch phải đi cấp cứu, đường huyết vọt lên 19,5 mmol/L, xét nghiệm cho thấy nhiễm toan ceton. Đây là một biến chứng nghiêm trọng của đái tháo đường. Kết quả siêu âm ghi nhận thai nhi không còn tim thai. Biến cố này xảy ra quá nhanh, để lại cú sốc lớn cho gia đình.

Theo bác sĩ Tuấn, nhiễm toan ceton ở phụ nữ mang thai có thể xảy ra ngay cả khi đường huyết chỉ ở mức 8-11 mmol/L - thấp hơn nhiều so với người không mang thai. Trong thai kỳ, nhau thai tiết ra các hormone như hPL, progesterone, estrogen và cortisol, làm giảm nhạy cảm insulin, khiến cơ thể dễ phân giải mỡ và sinh ra ceton.

Đồng thời, thai nhi tiêu thụ glucose liên tục, nên khi mẹ thiếu insulin, tình trạng nhiễm toan ceton có thể hình thành chỉ trong vài giờ. Hậu quả là mất nước, toan máu, giảm tưới máu nhau thai và thiếu oxy cho thai, dẫn đến suy thai cấp hoặc thai lưu.

Nhiễm toan ceton ở thai phụ là cấp cứu nội tiết sản khoa với tỷ lệ tử vong thai nhi từ 9% đến hơn 30%, tùy nghiên cứu. Đáng lo ngại, nhiều thai phụ vẫn cho rằng đường huyết “không quá cao” là an toàn, nên bỏ qua những lần đường huyết sau ăn vượt ngưỡng.

Theo hướng dẫn của Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA) và Hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), đường huyết sau ăn 1 giờ nên dưới 7,8 mmol/L và sau ăn 2 giờ dưới 6,7 mmol/L. Nếu đường huyết thường xuyên vượt ngưỡng hoặc xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi, buồn nôn, nôn, khát nước, tiểu nhiều, thở nhanh sâu, cần đến bệnh viện ngay lập tức.

Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh: “Tiêm Insulin là phương pháp an toàn nhất để kiểm soát đái tháo đường thai kỳ, không gây hại cho thai nhi mà còn bảo vệ bé trước các biến chứng nguy hiểm”.

Qua vụ việc trên, bác sĩ cảnh báo đừng để những con số “tăng nhẹ” trên máy đo đường huyết khiến bạn chủ quan. Hãy tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, kiểm tra đường huyết đều đặn và đến viện ngay khi có dấu hiệu bất thường.