Canadian Wood tại triển lãm HAWA Expo và VIFA Expo 2026

Bức tranh ngành gỗ Việt Nam năm 2025

Ngành gỗ và nội thất Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ toàn cầu. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam lần đầu tiên vượt 17 tỷ USD. Đây là một cột mốc đáng chú ý, phản ánh đà tăng trưởng tích cực so với năm 2024, bất chấp những biến động của bối cảnh kinh tế chung. Trong đó, nhóm sản phẩm nội thất gỗ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm khoảng 61% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong năm 2025.

Tuy nhiên, song hành với các cơ hội tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ và nội thất tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc khi không ít doanh nghiệp vẫn chủ yếu tập trung vào mô hình gia công theo đơn đặt hàng (OEM), bỏ ngỏ dư địa gia tăng chuỗi giá trị. Giữa bối cảnh cạnh tranh quốc tế khốc liệt, việc nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, thiết kế và lựa chọn vật liệu đang trở thành yếu tố then chốt. Đây là nền tảng để các nhà sản xuất từng bước chuyển dịch sang mô hình tự nghiên cứu, thiết kế và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh (ODM), nhằm củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Canadian Wood thúc đẩy năng lực ngành nội thất Việt Nam

Trong suốt năm 2025, Canadian Wood Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất tại Việt Nam tiếp cận và ứng dụng hiệu quả các dòng gỗ mềm Canada. Nổi bật trong số đó là “Chương trình Trải nghiệm Gỗ Canada”, một sáng kiến được triển khai liên tục, cho phép các nhà máy nội thất trực tiếp thử nghiệm các chủng loại gỗ mềm Canada ở điều kiện sản xuất thực tế, đi kèm sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia của Canadian Wood từ quá trình gia công, xử lý cho đến khi hoàn thiện sản phẩm.

Bên cạnh đó là ‘Chương trình Đa dạng sản phẩm - Mở rộng thị trường' mà trong đó, Canadian Wood làm việc trực tiếp với các nhà máy, cung cấp gỗ Canada để thử nghiệm và liên tục hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình phát triển sản phẩm. Các bộ sưu tập nội thất hoàn thiện sau đó được trưng bày và bán tại HAWA Expo và VIFA Expo.

Không gian trưng bày các bộ sưu tập nội thất hoàn thiện

Nét mới trên hành trình hợp tác tại HAWA Expo và VIFA Expo 2026

Tại triển lãm HAWA Expo 2026 (4 - 7/3/2026) và VIFA Expo 2026 (8 - 11/3/2026), Canadian Wood Việt Nam giới thiệu không gian trưng bày chuyên biệt với các sản phẩm nội thất sử dụng các dòng gỗ mềm Canada được phát triển bởi các nhà sản xuất tại Việt Nam trong khuôn khổ “Chương trình Đa dạng sản phẩm - Mở rộng thị trường”, gồm: Công ty TNHH Gỗ Hồng Khải, Công ty TNHH Kim Thuận, Công ty TNHH Nội Thất Khang Vy, Công ty TNHH Đức Lợi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Công ty TNHH Thuận Hưng Furniture và Công ty TNHH Doanh Đức..

Ông Trần Thanh Vẹn, Giám đốc Quốc gia Canadian Wood Việt Nam, chia sẻ: “Khi trực tiếp tham gia cùng các nhà máy trong quá trình sản xuất thực tế, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng vật liệu mới hiệu quả hơn. Từ đó, doanh nghiệp có thể phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường và tối ưu giá thành”.

Khách tham quan tìm hiểu việc dùng thử trực tiếp gỗ Canada

“Thông qua sự tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật từ Canadian Wood, chúng tôi đã có cơ hội thử nghiệm và ứng dụng các loại gỗ mềm Canada trong quá trình phát triển sản phẩm. Quá trình hợp tác này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về đặc tính vật liệu, tối ưu thiết kế và nâng cao hiệu quả sản xuất. Các sản phẩm được trưng bày tại triển lãm lần này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ kỹ thuật của hai bên”, ông Nguyễn Trọng Khang - CEO Công ty TNHH Nội Thất Khang Vy, chia sẻ.

Việc tiếp tục tham gia HAWA Expo và VIFA Expo 2026 khẳng định cam kết lâu dài của Canadian Wood Việt Nam trong việc đồng hành cùng ngành gỗ và nội thất Việt. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đào tạo chuyên môn và kết nối doanh nghiệp, Canadian Wood hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam từng bước chuyển dịch từ mô hình gia công theo đơn đặt hàng (OEM) sang chủ động hơn trong thiết kế, tiêu chuẩn và định vị sản phẩm (ODM). Qua đó, doanh nghiệp có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn ngành trong giai đoạn tới.

Lê Thành